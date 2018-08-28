В День города центр Тулы практически полностью будет перекрыт

Об этом сообщили на заседании оргкомитета по подготовке к празднику.

В администрации Тулы обсудили вопросы обеспечения безопасности дорожного движения во время празднования Дня города.

В субботу, 8 сентября, с 0.00 до 23.00, будет ограничено движение по ул. Менделеевская на участке от Крестовоздвиженской площади до ул. Тургеневская. Парковка будет запрещена до полуночи.

С 8.00 до 23.00 будут ограничены для движения улицы исторического центра города:

Крестовоздвиженская площадь,

ул. Союзная, от дома № 9 до Крестовоздвиженской площади,

Денисовский переулок,

ул. Революции на участке от ул. Советской до Крестовоздвиженской площади,

ул. Ф. Энгельса на участке от ул. Советской до Крестовоздвиженской площади,

ул. Благовещенская на участке от ул. Советской до Благовещенского переулка,

Черниковский переулок.

Кроме того, будет временно ограничено движение на следующих участках:

с 8.00 до 14.00 по ул. Демонстрации на участке от ул. Д. Ульянова до ул. Путейской,

с 7.00 до 17.00 по Чапаевскому проезду на участке от ул. Советской до ул. Менделеевской.

Введут ограничения из-за велогонки «Горный король» и полумарафона «Оружейная столица»:

с 7.00 до 17.00 по пр. Ленина на участке от ул. Агеева до ул. Советской,

с 8.00 до 14.00 на следующих участках:

ул. Советская на участке от ул. Тургеневской до ул. Ф. Энгельса,

в Центральном переулке,

ул. Каминского на участке от пр-та Ленина до ул. Ф. Энгельса,

в Союзном переулке на участке от ул. Благовещенской до Черниковского переулка,

по ул. Менделеевская на участке от ул. Тургеневской до ул. Советской,

по ул. Дзержинского на участке от Садового переулка до ул. Советской,

по ул. Никитской на участке от ул. Дзержинского до ул. Менделеевской,

по ул. Тургеневская на участке от ул. Менделеевской до ул. Советской.

Для обеспечения безопасности при подготовке к праздничному фейерверку будут ограничены для движения с 6.00 до 23.00 следующие участки:

ул. Никитская на участке от ул. Дзержинского до Упы,

ул. Розы Люксембург,

съезды на набережную Упы со стороны Пролетарского моста (нечетная сторона).

Во время проведения праздничного фейерверка будет ограничено движение транспорта с 21.00 до 23.00:

по ул. Пролетарская на участке от ул. К. Маркса до Чулковского моста,

по ул. Советской на участке от ул. Пролетарской до ул. Дзержинского,

по Зареченскому мосту на участке от Оружейного переулка до ул. Мосина.