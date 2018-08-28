В День города центр Тулы практически полностью будет перекрыт
Об этом сообщили на заседании оргкомитета по подготовке к празднику.
В администрации Тулы обсудили вопросы обеспечения безопасности дорожного движения во время празднования Дня города.
В субботу, 8 сентября, с 0.00 до 23.00, будет ограничено движение по ул. Менделеевская на участке от Крестовоздвиженской площади до ул. Тургеневская. Парковка будет запрещена до полуночи.
С 8.00 до 23.00 будут ограничены для движения улицы исторического центра города:
- Крестовоздвиженская площадь,
- ул. Союзная, от дома № 9 до Крестовоздвиженской площади,
- Денисовский переулок,
- ул. Революции на участке от ул. Советской до Крестовоздвиженской площади,
- ул. Ф. Энгельса на участке от ул. Советской до Крестовоздвиженской площади,
- ул. Благовещенская на участке от ул. Советской до Благовещенского переулка,
- Черниковский переулок.
Кроме того, будет временно ограничено движение на следующих участках:
- с 8.00 до 14.00 по ул. Демонстрации на участке от ул. Д. Ульянова до ул. Путейской,
- с 7.00 до 17.00 по Чапаевскому проезду на участке от ул. Советской до ул. Менделеевской.
Введут ограничения из-за велогонки «Горный король» и полумарафона «Оружейная столица»:
- с 7.00 до 17.00 по пр. Ленина на участке от ул. Агеева до ул. Советской,
- с 8.00 до 14.00 на следующих участках:
- ул. Советская на участке от ул. Тургеневской до ул. Ф. Энгельса,
- в Центральном переулке,
- ул. Каминского на участке от пр-та Ленина до ул. Ф. Энгельса,
- в Союзном переулке на участке от ул. Благовещенской до Черниковского переулка,
- по ул. Менделеевская на участке от ул. Тургеневской до ул. Советской,
- по ул. Дзержинского на участке от Садового переулка до ул. Советской,
- по ул. Никитской на участке от ул. Дзержинского до ул. Менделеевской,
- по ул. Тургеневская на участке от ул. Менделеевской до ул. Советской.
Для обеспечения безопасности при подготовке к праздничному фейерверку будут ограничены для движения с 6.00 до 23.00 следующие участки:
- ул. Никитская на участке от ул. Дзержинского до Упы,
- ул. Розы Люксембург,
- съезды на набережную Упы со стороны Пролетарского моста (нечетная сторона).
Во время проведения праздничного фейерверка будет ограничено движение транспорта с 21.00 до 23.00:
- по ул. Пролетарская на участке от ул. К. Маркса до Чулковского моста,
- по ул. Советской на участке от ул. Пролетарской до ул. Дзержинского,
- по Зареченскому мосту на участке от Оружейного переулка до ул. Мосина.
На всех перечисленных участках будет ограничена остановка и стоянка транспортных средств с полуночи 8 сентября.