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В День города центр Тулы практически полностью будет перекрыт

В День города центр Тулы практически полностью будет перекрыт

Об этом сообщили на заседании оргкомитета по подготовке к празднику.

В администрации Тулы обсудили вопросы обеспечения безопасности дорожного движения во время празднования Дня города.

В субботу, 8 сентября, с 0.00 до 23.00, будет ограничено движение по ул. Менделеевская на участке от Крестовоздвиженской площади до ул. Тургеневская. Парковка будет запрещена до полуночи.

С 8.00 до 23.00 будут ограничены для движения улицы исторического центра города: 

  • Крестовоздвиженская площадь, 
  • ул. Союзная, от дома № 9 до Крестовоздвиженской площади, 
  • Денисовский переулок, 
  • ул. Революции на участке от ул. Советской до Крестовоздвиженской площади, 
  • ул. Ф. Энгельса на участке от ул. Советской до Крестовоздвиженской площади,
  • ул. Благовещенская на участке от ул. Советской до Благовещенского переулка, 
  • Черниковский переулок. 

Кроме того, будет временно ограничено движение на следующих участках:

  • с 8.00 до 14.00 по ул. Демонстрации на участке от ул. Д. Ульянова до ул. Путейской,
  • с 7.00 до 17.00 по Чапаевскому проезду на участке от ул. Советской до ул. Менделеевской.

Введут ограничения из-за велогонки «Горный король» и полумарафона «Оружейная столица»:

  • с 7.00 до 17.00 по пр. Ленина на участке от ул. Агеева до ул. Советской,
  • с 8.00 до 14.00 на следующих участках: 
  • ул. Советская на участке от ул. Тургеневской до ул. Ф. Энгельса,
  • в Центральном переулке,
  • ул. Каминского на участке от пр-та Ленина до ул. Ф. Энгельса,
  • в Союзном переулке на участке от ул. Благовещенской до Черниковского переулка,
  • по ул. Менделеевская на участке от ул. Тургеневской до ул. Советской,
  • по ул. Дзержинского на участке от Садового переулка до ул. Советской,
  • по ул. Никитской на участке от ул. Дзержинского до ул. Менделеевской,
  • по ул. Тургеневская на участке от ул. Менделеевской до ул. Советской.

Для обеспечения безопасности при подготовке к праздничному фейерверку будут ограничены для движения с 6.00 до 23.00 следующие участки: 

  • ул. Никитская на участке от ул. Дзержинского до Упы,
  • ул. Розы Люксембург,
  • съезды на набережную Упы со стороны Пролетарского моста (нечетная сторона).

Во время проведения праздничного фейерверка будет ограничено движение транспорта с 21.00 до 23.00:

  • по ул. Пролетарская на участке от ул. К. Маркса до Чулковского моста,
  • по ул. Советской на участке от ул. Пролетарской до ул. Дзержинского,
  • по Зареченскому мосту на участке от Оружейного переулка до ул. Мосина.

На всех перечисленных участках будет ограничена остановка и стоянка транспортных средств с полуночи 8 сентября.

 

 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 19:25 +2
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