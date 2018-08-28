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Более 1000 тульских уголовников могут выйти на свободу раньше срока

Более 1000 тульских уголовников могут выйти на свободу раньше срока

Это связано с изменениями, внесёнными в Уголовный кодекс.

В среду, 29 августа, Уполномоченный по правам человека в Тульской области Татьяна Ларина проведет встречу с осужденными, отбывающими наказания в колонии-поселении № 8.

Вместе с ней исправительное учреждение посетят начальник регионального УФСИН Юрий Краснов, прокурор Дмитрий Артасов, представители общественной наблюдательной комиссии и различных ведомств.

Одна из основных тем встречи – разъяснение осужденным положений недавно принятого Федерального Закона № 186-ФЗ «О внесении изменений в статью 72 Уголовного кодекса Российской Федерации», который устанавливает новые правила перерасчёта сроков уголовного наказания.

Всего в учреждениях УФСИН России по Тульской области находятся свыше тысячи заключенных, имеющих право на перерасчёт срока лишения свободы. Они отбывают наказание в Туле, Новомосковске, Алексине и поселке Бородинский.

По информации ведомственной пресс-службы, 58 осужденных из колонии-поселения № 8 уже воспользовались своим правом на пересмотр срока приговора и направили в суды соответствующие ходатайства.

 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 19:50 +1
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