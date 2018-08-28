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В Туле цыган украл с дачи металлический забор

В Туле цыган украл с дачи металлический забор

Мужчина задержан полицейскими, возбуждено уголовное дело.

Сотрудники отдела полиции «Скуратовский» в Туле задержали подозреваемого в краже. Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, представитель цыганского этноса проник на участок в одном из дачных кооперативов, сломал металлический забор и украл его элементы.

Нанесённый ущерб составил около трёх тысяч рублей. Свою добычу злоумышленник собирался сдать в пункт приёма металлолома. При проведении оперативных мероприятий полицейские установили личность злоумышленника – 49-летний неработающий мужчина признался в содеянном.

В отделе полиции «Скуратовский» возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Кража».

 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 18:48 +2
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