В Туле цыган украл с дачи металлический забор

Сотрудники отдела полиции «Скуратовский» в Туле задержали подозреваемого в краже. Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, представитель цыганского этноса проник на участок в одном из дачных кооперативов, сломал металлический забор и украл его элементы.

Нанесённый ущерб составил около трёх тысяч рублей. Свою добычу злоумышленник собирался сдать в пункт приёма металлолома. При проведении оперативных мероприятий полицейские установили личность злоумышленника – 49-летний неработающий мужчина признался в содеянном.

В отделе полиции «Скуратовский» возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Кража».