Фото из архива MySlo
Роман Прасков назначен прокурором Тульской области
Соответствующий Указ подписал глава государства Владимир Путин.
На официальном портале правовых актов опубликован Указ Президента Российской Федерации о назначении Романа Сергеевича Праскова прокурором Тульской области. Этот пост он будет занимать в течение пяти лет.
Напомним, ранее советник юстиции Роман Прасков был заместителем прокурора Брянской области. В конце мая, после отставки Александра Козлова, его кандидатуру на пост главы тульской прокуратуры полностью поддержали депутаты областной Думы.
Другие статьи по темам
Событие
Люди
Место