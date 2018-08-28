Роман Прасков назначен прокурором Тульской области

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На официальном портале правовых актов опубликован Указ Президента Российской Федерации о назначении Романа Сергеевича Праскова прокурором Тульской области. Этот пост он будет занимать в течение пяти лет.

Напомним, ранее советник юстиции Роман Прасков был заместителем прокурора Брянской области. В конце мая, после отставки Александра Козлова, его кандидатуру на пост главы тульской прокуратуры полностью поддержали депутаты областной Думы.