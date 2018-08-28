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Роман Прасков назначен прокурором Тульской области
Фото из архива MySlo

Роман Прасков назначен прокурором Тульской области

Соответствующий Указ подписал глава государства Владимир Путин.

На официальном портале правовых актов опубликован Указ Президента Российской Федерации о назначении Романа Сергеевича Праскова прокурором Тульской области. Этот пост он будет занимать в течение пяти лет.

Напомним, ранее советник юстиции Роман Прасков был заместителем прокурора Брянской области. В конце мая, после отставки Александра Козлова, его кандидатуру на пост главы тульской прокуратуры полностью поддержали депутаты областной Думы.

 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 18:14 +1
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