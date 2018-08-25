«Школодром-2018»: Встречаем команды «Проходные пешки» и «Папочка и дамочки»
Эти дружные семьи – новые участники нашего семейного баттла.
На семейный баттл поступило еще две заявки.
– Примите, пожалуйста, заявку семьи Трухановых. Наша команда называется «Проходные пешки». Девиз команды: «Будь ты пешка иль король, в игре важна любая роль!»
Состав команды:
- Капитан - Михаил Труханов, школьник (11 лет), ученик Лицея №2 г. Тулы
- Заместитель капитана - Софья Труханова, дошкольница (2,5 года)
- Ирина Труханова, мама
- Василий Труханов, папа
Капитан нашей семьи шесть из своих 11 лет занимается шахматами. Дважды был чемпионом Тульской области, неоднократный призер различных шахматных турниров города. Очень любит игру Го. В этом году занял второе место в Гран-при Тульской области среди юношей и девушек до 16 лет. Играет в гольф, вместе с командой гольфистов Тулы стал бронзовым призёром на Фестивале спорта в г.Москва в мае 2018 года. Обожает футбол. Начальную школу закончил на одни пятерки.
Заместителю капитана всего 2,5 года. Она обожает рисовать карандашами на стенах, маркерами на своих руках, ногах и иногда на теле нашей кошки Анфисы породы сфинкс. Любит ловить рыбу в лужах, читать книжки и качаться на качелях в парке.
Родители поддерживают любые начинания детей. Почти выучили названия фигур в шахматах, научились правильно держать клюшки для гольфа, покупают удочки для рыбалки и карандаши для настенно-нательной живописи. Мама увлекается йогой. Папа пока в этом направлении освоил только шавасану. Зато он может и дом построить, и дерево вырастить, и сына с дочкой воспитать.
– Хотим принять участие в Школодроме 2018. Наша команда называется «Папочка и дамочки». Наш девиз: «Семья наша вместе, всегда и везде, семья – занимает первое место в нашей судьбе».
Состав команды:
- Дарья Якунина, 7 лет ученица ЦО №36 - капитан команды (любит сочинять интересные истории и рассказывать стихи)
- Сергей Якунин, 32 года - папа (любит рыбалку)
- Евгения Якунина, 31 год - мама (любит кататься на велосипеде)
- Виктория Якунина, 3 года (любит играть в куклы)
Желаем удачи всем участникам!
А мы напоминаем, что 2 сентября в ЦПКиО им.
На площадке вокруг главного фонтана в парке развернется большая интерактивная развлекательно-обучающая площадка.
Также командам, занявшим второе и третье места в семейном баттле, школа программирования и робототехники для детей Ikids.Su подарит сертификат на годовое обучение в своей школе. Это круто!
Вы хотите проверить себя и свою семейную команду? Тогда быстрее регистрируйтесь для участия! Это просто — надо прислать письмо на news@myslo.ru (копию, пожалуйста, отправьте на koroleva_u@bk.ru) с пометкой «ШКОЛОДРОМ-2018 ЗАЯВКА».
Жилой комплекс «Петровский квартал». Жизнь с комфортом. ООО «Альянс-Строй», проектная декларация опубликована на сайте петровский-квартал.рф.
От «Петровского квартала» вас ждут ведущий и интересные игры нашего детства (городки, резиночки, классики, скакалки). Участникам — подарки и сувениры от партнера.
Автосалон «Лада Тула» на Рязанской.
Для участников автосалон подготовит:
- картонную фотозону самого народного автомобиля (элементы прорисовки LADA Granta, дорожные знаки, дорожка);
- активные игры от аниматора — гонщика из мультфильма «Щенячий патруль» (например, детский патруль, запутанные дорожки следов, ветровая пушка и другие);
- мастер-класс по созданию ароматизаторов: каждый желающий может попробовать сделать абсолютно любую композицию и смешать любимые запахи в один. Свою поделку можно будет получить в подарок.
- зону настольных игр для всей семьи, где можно будет отдохнуть и поиграть всей семьей или с друзьями (игры будут подобраны в зависимости от желания участвующих).
Ждем всех на веселый «Школодром-2018». Хорошее настроение, теплую погоду и классные призы гарантируем!