новости
новости
Регистрация
«Школодром-2018»: Встречаем команды «Проходные пешки» и «Папочка и дамочки»

«Школодром-2018»: Встречаем команды «Проходные пешки» и «Папочка и дамочки»

Эти дружные семьи – новые участники нашего семейного баттла.

На семейный баттл поступило еще две заявки. 

– Примите, пожалуйста, заявку семьи Трухановых. Наша команда называется «Проходные пешки». Девиз команды: «Будь ты пешка иль король, в игре важна любая роль!»

Состав команды:

  • Капитан - Михаил Труханов, школьник (11 лет), ученик Лицея №2 г. Тулы
  • Заместитель капитана - Софья Труханова, дошкольница (2,5 года)
  • Ирина Труханова, мама
  • Василий Труханов, папа

Капитан нашей семьи шесть из своих 11 лет занимается шахматами. Дважды был чемпионом Тульской области, неоднократный призер различных шахматных турниров города. Очень любит игру Го. В этом году занял второе место в Гран-при Тульской области среди юношей и девушек до 16 лет. Играет в гольф, вместе с командой гольфистов Тулы стал бронзовым призёром на Фестивале спорта в г.Москва в мае 2018 года. Обожает футбол. Начальную школу закончил на одни пятерки. 


Заместителю капитана всего 2,5 года. Она обожает рисовать карандашами на стенах, маркерами на своих руках, ногах и иногда на теле нашей кошки Анфисы породы сфинкс. Любит ловить рыбу в лужах, читать книжки и качаться на качелях в парке. 

Родители поддерживают любые начинания детей. Почти выучили названия фигур в шахматах, научились правильно держать клюшки для гольфа, покупают удочки для рыбалки и карандаши для настенно-нательной живописи. Мама увлекается йогой. Папа пока в этом направлении освоил только шавасану. Зато он может и дом построить, и дерево вырастить, и сына с дочкой воспитать. 

 

– Хотим принять участие в Школодроме 2018. Наша команда называется «Папочка и дамочки». Наш девиз: «Семья наша вместе, всегда и везде, семья – занимает первое место в нашей судьбе».

Состав команды:

  • Дарья Якунина, 7 лет ученица ЦО №36 - капитан команды (любит сочинять интересные истории и рассказывать стихи)
  • Сергей Якунин, 32 года - папа (любит рыбалку)
  • Евгения Якунина, 31 год - мама (любит кататься на велосипеде)
  • Виктория Якунина, 3 года (любит играть в куклы)

 Желаем удачи всем участникам!

ШКОЛОДРОМ

А мы напоминаем, что 2 сентября в ЦПКиО им. П. П. Белоусова состоится ставший уже традиционным школьный фестиваль для детей и их родителей «Школодром». Организаторы праздника — газета «Слобода» и портал Myslo.

На площадке вокруг главного фонтана в парке развернется большая интерактивная развлекательно-обучающая площадка.
 
Гвоздем праздника будет семейный баттл — соревнования семейных команд на 9 площадках. Задания на каждой — веселый урок на сообразительность, скорость выполнения и командную поддержку. Победителя семейного баттла ждет главный приз «Школодрома» — ноутбук.
 
 
Команда, которая займет второе место, получит замечательный планшет — приз от Виктора Дзюбы, депутата Государственной Думы ФС РФ, члена Президиума Генсовета Партии «Единая Россия».
 
А за третье место мы вручим сертификат в один из развивающих центров Тулы, чтобы веселой компанией отметить детский праздник. Кроме того, еще огромное количество призов приготовили для каждой участвующей команды, независимо от результата, наши партнеры и спонсоры.
 

Также командам, занявшим второе и третье места в семейном баттле, школа программирования и робототехники для детей Ikids.Su подарит сертификат на годовое обучение в своей школе. Это круто!

 
Вы хотите проверить себя и свою семейную команду? Тогда быстрее регистрируйтесь для участия! Это просто — надо прислать письмо на news@myslo.ru (копию, пожалуйста, отправьте на koroleva_u@bk.ru) с пометкой «ШКОЛОДРОМ-2018 ЗАЯВКА».
В письме надо указать ФИО и количество участников (2−4 человека, один обязательно школьник до 14 лет, он же капитан команды), написать название команды, ее девиз и краткую справку — кто участники баттла. Фото команды приветствуется. Заявки на e-mail мы принимаем до 1 сентября. А также непосредственно перед началом соревнований в парке 2 сентября с 13.00 до 13.30.

 

ЧТО ЖДЕТ ТУЛЯКОВ НА ПРАЗДНИКЕ
Весь день участников празд­ника будут радовать своими выступлениями лучшие тульские исполнители и танцевальные коллективы.
 
Вас ждут также мастера аквагрима, мастер-классы кузнечного и кулинарного дела. А детский центр Jumanji будет рад встретить гостей всех возрастов — для вас подготовят большой надувной батут и мягкую зону для самых маленьких. Веселые аниматоры проведут забавные конкурсы с розыгрышем ценных призов.
 
Компания «Ростелеком» проведет для всех желающих уроки безопасного интернета для детей и родителей. На интерактивной площадке «Ростелекома» всегда весело и интересно!
 
«Академия ШАГ» подготовила большую развлекательную программу для детей от 9 лет — IT-квест с участием роботов.
 
Для мальчишек и девчонок — любителей техники специалисты МЧС и УМВД привезут в парк спецтехнику — и все желающие смогут посмотреть и полазить по ней!
 
 
Для самых смелых и отважных участников Росгвардия подготовит полосу препят­ствий. Тех, кто придет к финишу первым, ждут призы, а всех участников — сюрпризы.
 
Ну и конечно, свои способности покажут собаки-сыщики.

 

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ПАРТНЕРЫ ПРАЗДНИКА

Жилой комплекс «Петровский квартал». Жизнь с комфортом. ООО «Альянс-Строй», проектная декларация опубликована на сайте петровский-квартал.рф.

От «Петровского квартала» вас ждут ведущий и интересные игры нашего детства (городки, резиночки, классики, скакалки). Участникам — подарки и сувениры от партнера.

Автосалон «Лада Тула» на Рязанской.

Для участников автосалон подготовит:

  • картонную фотозону самого народного автомобиля (элементы прорисовки LADA Granta, дорожные знаки, дорожка);
  • активные игры от аниматора — гонщика из мультфильма «Щенячий патруль» (например, детский патруль, запутанные дорожки следов, ветровая пушка и другие);
  • мастер-класс по созданию ароматизаторов: каждый желающий может попробовать сделать абсолютно любую композицию и смешать любимые запахи в один. Свою поделку можно будет получить в подарок.
  • зону настольных игр для всей семьи, где можно будет отдохнуть и поиграть всей семьей или с друзьями (игры будут подобраны в зависимости от желания участвующих).
Все участвующие в конкурсах и викторинах получат подарки.
 
На празднике пройдет дегустация продукции Тульского мясокомбината.Приходите — будет вкусно!
 
Участников семейного баттла ждут подарки от сети книжных магазинов «Читай-город» — энциклопедии для детей, научная и художественная литература.
 
Творческий индустриальный кластер «Октава» приготовит для участников интересную викторину и захватывающий квест.
 
И интересные локации с настоящими роботами и ценными призами от Ikids.Su, школы программирования и робототехники для детей.
 
Ждем всех на веселый «Школодром-2018». Хорошее настроение, теплую погоду и классные призы гарантируем!
Сюжет: Школодром-2018
«Школодром-2018»: Приветствуем команду «Супердевчонки»
Жизнь Тулы и области
«Школодром-2018»: Приветствуем команду «Супердевчонки»
вчера, в 17:21, 2 496 0
Победители «Школодрома-2017» попытают счастья и в этом году
Жизнь Тулы и области
Победители «Школодрома-2017» попытают счастья и в этом году
23 августа, в 12:58, 9 546 1
На участие в фестивале «Школодром-2018» подала заявку команда «4К»
Жизнь Тулы и области
На участие в фестивале «Школодром-2018» подала заявку команда «4К»
23 августа, в 09:03, 2 602 1
«Школодром-2018»: Команда Афониных в деле!
Жизнь Тулы и области
«Школодром-2018»: Команда Афониных в деле!
22 августа, в 17:38, 8 535 1
Все новости сюжета
сегодня, в 16:50 +2
Другие статьи по темам
Событие
Школодром
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Туле подготовили профессиональных медиаторов
В Туле подготовили профессиональных медиаторов
В квартире на ул. Вересаева в Туле обнаружен труп женщины
В квартире на ул. Вересаева в Туле обнаружен труп женщины
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.