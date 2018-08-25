«Школодром-2018»: Встречаем команды «Проходные пешки» и «Папочка и дамочки»

На семейный баттл поступило еще две заявки.

– Примите, пожалуйста, заявку семьи Трухановых. Наша команда называется «Проходные пешки». Девиз команды: «Будь ты пешка иль король, в игре важна любая роль!»

Состав команды:

Капитан - Михаил Труханов, школьник (11 лет), ученик Лицея №2 г. Тулы

Заместитель капитана - Софья Труханова, дошкольница (2,5 года)

Ирина Труханова, мама

Василий Труханов, папа

Капитан нашей семьи шесть из своих 11 лет занимается шахматами. Дважды был чемпионом Тульской области, неоднократный призер различных шахматных турниров города. Очень любит игру Го. В этом году занял второе место в Гран-при Тульской области среди юношей и девушек до 16 лет. Играет в гольф, вместе с командой гольфистов Тулы стал бронзовым призёром на Фестивале спорта в г.Москва в мае 2018 года. Обожает футбол. Начальную школу закончил на одни пятерки.



Заместителю капитана всего 2,5 года. Она обожает рисовать карандашами на стенах, маркерами на своих руках, ногах и иногда на теле нашей кошки Анфисы породы сфинкс. Любит ловить рыбу в лужах, читать книжки и качаться на качелях в парке.



Родители поддерживают любые начинания детей. Почти выучили названия фигур в шахматах, научились правильно держать клюшки для гольфа, покупают удочки для рыбалки и карандаши для настенно-нательной живописи. Мама увлекается йогой. Папа пока в этом направлении освоил только шавасану. Зато он может и дом построить, и дерево вырастить, и сына с дочкой воспитать.

– Хотим принять участие в Школодроме 2018. Наша команда называется «Папочка и дамочки». Наш девиз: «Семья наша вместе, всегда и везде, семья – занимает первое место в нашей судьбе».

Состав команды:

Дарья Якунина, 7 лет ученица ЦО №36 - капитан команды (любит сочинять интересные истории и рассказывать стихи)

Сергей Якунин, 32 года - папа (любит рыбалку)

Евгения Якунина, 31 год - мама (любит кататься на велосипеде)

Виктория Якунина, 3 года (любит играть в куклы)

Желаем удачи всем участникам!

ШКОЛОДРОМ

А мы напоминаем, что 2 сентября в ЦПКиО им. П. П. Белоусова состоится ставший уже традиционным школьный фестиваль для детей и их родителей «Школодром». Организаторы праздника — газета «Слобода» и портал Myslo.

На площадке вокруг главного фонтана в парке развернется большая интерактивная развлекательно-обучающая площадка.

Гвоздем праздника будет семейный баттл — соревнования семейных команд на 9 площадках. Задания на каждой — веселый урок на сообразительность, скорость выполнения и командную поддержку. Победителя семейного баттла ждет главный приз «Школодрома» — ноутбук.

Команда, которая займет второе место, получит замечательный планшет — приз от Виктора Дзюбы, депутата Государственной Думы ФС РФ, члена Президиума Генсовета Партии «Единая Россия».

А за третье место мы вручим сертификат в один из развивающих центров Тулы, чтобы веселой компанией отметить детский праздник. Кроме того, еще огромное количество призов приготовили для каждой участвующей команды, независимо от результата, наши партнеры и спонсоры.

Также командам, занявшим второе и третье места в семейном баттле, школа программирования и робототехники для детей Ikids.Su подарит сертификат на годовое обучение в своей школе. Это круто!

Вы хотите проверить себя и свою семейную команду? Тогда быстрее регистрируйтесь для участия! Это просто — надо прислать письмо на news@myslo.ru (копию, пожалуйста, отправьте на koroleva_u@bk.ru ) с пометкой «ШКОЛОДРОМ-2018 ЗАЯВКА».

В письме надо указать ФИО и количество участников (2−4 человека, один обязательно школьник до 14 лет, он же капитан команды), написать название команды, ее девиз и краткую справку — кто участники баттла. Фото команды приветствуется. Заявки на e-mail мы принимаем до 1 сентября. А также непосредственно перед началом соревнований в парке 2 сентября с 13.00 до 13.30.

ЧТО ЖДЕТ ТУЛЯКОВ НА ПРАЗДНИКЕ

Весь день участников празд­ника будут радовать своими выступлениями лучшие тульские исполнители и танцевальные коллективы.

Вас ждут также мастера аквагрима, мастер-классы кузнечного и кулинарного дела. А детский центр Jumanji будет рад встретить гостей всех возрастов — для вас подготовят большой надувной батут и мягкую зону для самых маленьких. Веселые аниматоры проведут забавные конкурсы с розыгрышем ценных призов.

Компания « Ростелеком » проведет для всех желающих уроки безопасного интернета для детей и родителей. На интерактивной площадке «Ростелекома» всегда весело и интересно! Академия ШАГ » подготовила большую развлекательную программу для детей от 9 лет — IT-квест с участием роботов.

Для мальчишек и девчонок — любителей техники специалисты МЧС и УМВД привезут в парк спецтехнику — и все желающие смогут посмотреть и полазить по ней!

Для самых смелых и отважных участников Росгвардия подготовит полосу препят­ствий. Тех, кто придет к финишу первым, ждут призы, а всех участников — сюрпризы.

Ну и конечно, свои способности покажут собаки-сыщики.

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ПАРТНЕРЫ ПРАЗДНИКА

Жилой комплекс «Петровский квартал». Жизнь с комфортом. ООО «Альянс-Строй», проектная декларация опубликована на сайте петровский-квартал.рф.

От «Петровского квартала» вас ждут ведущий и интересные игры нашего детства (городки, резиночки, классики, скакалки). Участникам — подарки и сувениры от партнера.

Автосалон «Лада Тула» на Рязанской.

Для участников автосалон подготовит:

картонную фотозону самого народного автомобиля (элементы прорисовки LADA Granta, дорожные знаки, дорожка);

активные игры от аниматора — гонщика из мультфильма «Щенячий патруль» (например, детский патруль, запутанные дорожки следов, ветровая пушка и другие);

мастер-класс по созданию ароматизаторов: каждый желающий может попробовать сделать абсолютно любую композицию и смешать любимые запахи в один. Свою поделку можно будет получить в подарок.

зону настольных игр для всей семьи, где можно будет отдохнуть и поиграть всей семьей или с друзьями (игры будут подобраны в зависимости от желания участвующих).

Все участвующие в конкурсах и викторинах получат подарки.

На празднике пройдет дегустация продукции Тульского мясокомбината.Приходите — будет вкусно!

сети книжных магазинов «Читай-город» — энциклопедии для детей, научная и художественная литература. Участников семейного баттла ждут подарки от— энциклопедии для детей, научная и художественная литература.

Творческий индустриальный кластер «Октава» приготовит для участников интересную викторину и захватывающий квест. приготовит для участников интересную викторину и захватывающий квест.

Ikids.Su, школы программирования и робототехники для детей. И интересные локации с настоящими роботами и ценными призами отдля детей.