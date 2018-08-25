В Туле подготовили профессиональных медиаторов
Курсы подготовки окончили 11 слушателей из Тулы и Новомосковска.
В Институте законоведения и управления состоялся торжественный выпуск профессиональных медиаторов и вручение сертификатов о прохождении базового курса обучения. 11 слушателей из Тулы и Новомосковска научили урегулировать споры конфликтующих сторон на взаимовыгодных условиях.
Работа профессиональных медиаторов позволит разрешать семейные, жилищные и другие категории споров в досудебном и в судебном порядке. Практика показывает, что при обращении к медиатору большинство споров разрешается мирным путем. Так, успешный опыт по применению процедур медиации при разрешении конфликтных ситуаций имеется в Липецкой, Новгородской, Белгородской, Свердловской и Челябинской областях.
В областном центре уже функционируют территориальные службы примирения, службы школьной медиации. На базе Кризисного центра помощи женщинам в Туле проводятся процедуры семейной медиации, начата работа по популяризации медиации как действенного способа урегулирования споров через средства массовой информации.
Мероприятия по обучению специалистов и повышению квалификации медиаторов в Тульской области будут продолжены.