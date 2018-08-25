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В квартире на ул. Вересаева в Туле обнаружен труп женщины

В квартире на ул. Вересаева в Туле обнаружен труп женщины

Следователи устанавливают все обстоятельства гибели.

Как стало известно Myslo, в одном из жилых домов на ул. Вересаева вечером 24 августа был обнаружен труп женщины с признаками насильственной смерти.

Информацию подтвердили в СУ СК РФ по Тульской области.

Анна Киреечева

– По факту происшествия возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.111 «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшие по неосторожности смерть потерпевшего». Следователем назначена судебно-медицинская экспертиза, проводятся иные проверочные мероприятия, направленные на полное и всестороннее установление обстоятельств произошедшего. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение, – сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Тульской области Анна Киреечева.

По некоторым данным, по подозрению в совершении преступления пока никто не задержан, мотивы и участники происшествия устанавливаются.

сегодня, в 15:30 0
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