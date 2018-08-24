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Тулячка угрожала облить детей кислотой: полиция проводит проверку

Тулячка угрожала облить детей кислотой: полиция проводит проверку

После публикации видеоролика на Myslo во двор дома №1 по ул. Пионерской направились полицейские.

Сейчас они устанавливают и фиксируют все детали происшествия и разбираются в скандале.

Напомним, вчера в редакцию Myslo очевидцы прислали видео, на которой местная жительница выгоняет детей с детской площадки: мол, вы не из этого двора. У одного из подростков дама отобрала велосипед, кроме того в адрес ребят сыпались угрозы: женщина угрожала облить детей кислотой.

Заместитель начальника пресс-службы УМВД России по Тульской области Сергей Сергейчев:

Сергей Сергейчев

- Сообщение о происшествии на улице Пионерской зарегистрировано в отделе полиции «Центральный». Полицейские выясняют все детали произошедшего, устанавливают лиц, изображенных на видеозаписи. Кроме того, проводятся профилактические беседы с проживающими в многоэтажном доме о недопустимости подобного поведения в отношении несовершеннолетних.

Напомним, скандал во дворе дома № 1 по ул. Пионерской произошел днем 23 августа. Мальчишки из соседнего двора приехали на велосипедах поиграть на новенькой детской площадке. Одной из жительниц этой новостройки такой расклад не понравился, и она решила: раз дети не из этого двора, значит, на площадке им делать нечего.

Автор: Юлия Королева, сегодня, в 16:55 +6
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