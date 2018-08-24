Молодежка «Арсенала» уступила ровесникам из Ростова

Фото пресс-службы ПФК «Арсенал».

24 августа в Туле на Косой Горе молодежная молодежка «Арсенала» принимала сверстников из Ростова.

На 34 минуте счет открыл полузащитник «Ростова» Денис Карнута. Уже через пять минут мяч в ворота соперника забил нападающий канониров Артём Максименко. Исход встречи решил гол ростовского защитника Михаила Осинова, забитый в ворота туляков минуту спустя.

Матч завершился со счетом 1:2. Тульская команда занимает третью строчку молодежного первенства, пропустив вперед «Ростов».