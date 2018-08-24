Подтвердите перевод: Туляков предупреждают о новой мошеннической схеме

В конце июня президент России подписал закон о противодействии хищению средств с банковских карт. Закон вступает в силу только в сентябре, а мошенники уже активизировались. О том, как им противостоять, рассказывают специалисты Отделения Тула ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.

Согласно нововведению, банки могут остановить операции по счету, если заподозрят, что те осуществляются без согласия владельца.

Например, если речь идет о сомнительном переводе денег с карты, ее заблокируют на срок до двух рабочих дней.

За это время банк должен связаться с держателем карты. И если он подтвердит, что перевод был по его инициативе, то карту разблокируют тут же. В ином случае карту разблокируют, но спустя два дня.

Новый закон «вдохновил» и аферистов, которые стали рассылать гражданам письма или СМС-сообщения с таким содержанием: «В рамках закона от 27.06.2018 № 167-ФЗ ваша карта заблокирована, подтвердите последнюю операцию по е-mail или по телефону».

- Если вы получили подобное сообщение, проигнорируйте его, не стоит звонить по указанному в смс номеру. Вас наверняка будут уверять, что с вами разговаривает сотрудник службы безопасности банка. Псевдосотрудник попытается выведать у вас данные карты или попросить сообщить ему пароль, который только что пришел на телефон в смс-сообщении, утверждая, что эти данные нужны для успешной разблокировки карты, — предупреждает управляющий Отделением Тула ГУ Банка России по ЦФО Дмитрий Новиков. Как только мошенник получит необходимую информацию, он получит доступ к счету с деньгами клиента.

Что делать в ситуации, если вам сообщили о блокировке карты? Не паниковать и не спешить. Сообщение с незнакомого адреса или телефонного номера должно вас насторожить, не звоните по указанным в нём телефонам. Позвоните по номеру телефона, указанному на оборотной стороне платежной карты, и сообщите о ситуации. Всегда следует помнить: ни при каких условиях сотрудники банка не станут спрашивать у вас ПИН-код или CVV-код, а также коды подтверждения операций из СМС.