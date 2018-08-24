Подтвердите перевод: Туляков предупреждают о новой мошеннической схеме
Аферистов на новые свершения вдохновил ...закон о противодействии хищению средств с банковских карт.
В конце июня президент России подписал закон о противодействии хищению средств с банковских карт. Закон вступает в силу только в сентябре, а мошенники уже активизировались. О том, как им противостоять, рассказывают специалисты Отделения
Согласно нововведению, банки могут остановить операции по счету, если заподозрят, что те осуществляются без согласия владельца.
Например, если речь идет о сомнительном переводе денег с карты, ее заблокируют на срок до двух рабочих дней.
За это время банк должен связаться с держателем карты. И если он подтвердит, что перевод был по его инициативе, то карту разблокируют тут же. В ином случае карту разблокируют, но спустя два дня.
Новый закон «вдохновил» и аферистов, которые стали рассылать гражданам письма или СМС-сообщения с таким содержанием: «В рамках закона
- Если вы получили подобное сообщение, проигнорируйте его, не стоит звонить по указанному в смс номеру. Вас наверняка будут уверять, что с вами разговаривает сотрудник службы безопасности банка. Псевдосотрудник попытается выведать у вас данные карты или попросить сообщить ему пароль, который только что пришел на телефон в смс-сообщении, утверждая, что эти данные нужны для успешной разблокировки карты, — предупреждает управляющий Отделением
Что делать в ситуации, если вам сообщили о блокировке карты? Не паниковать и не спешить. Сообщение с незнакомого адреса или телефонного номера должно вас насторожить, не звоните по указанным в нём телефонам. Позвоните по номеру телефона, указанному на оборотной стороне платежной карты, и сообщите о ситуации. Всегда следует помнить: ни при каких условиях сотрудники банка не станут спрашивать у вас ПИН-код или CVV-код, а также коды подтверждения операций из СМС.