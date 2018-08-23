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Тульская область на 80% готова к отопительному сезону

Тульская область на 80% готова к отопительному сезону

Об этом отчитались заместитель министра строительства и ЖКХ Тульской области Олег Дючков и начальник ГЖИ по Тульской области Леонид Ивченко.

Подготовка в отопительному сезону в регионе началась еще в марте. Поэтому сейчас ресурсоснабжающие организации и муниципальные образования уже заканчивают подготовительные работы.

Заместитель министра строительства и ЖКХ Тульской области Олег Дючков:

Олег Дючков

– Общий процент готовности по области — более 80%. Подготовлено 97% тепловых сетей, 92% котлов, 92% тепловых пунктов, 77% котельных. Большое внимание в этом году мы уделяем ремонту ветхих коммуникаций: заменено уже 70 км тепловых, 55 км водопроводных и 6,5 км канализационных сетей. Работы проводятся под постоянным контролем министерства, мы выезжаем на места и смотрим, как идет подготовка. Кроме того, с 26 июля текущего года проверки ресурсоснабжающих организаций проводит Ростехнадзор.

Кстати, именно по рекомендации Ростехнадзора были увеличены на 15,5% плановые объемы работ по замене теплосетей в Богородицком районе, городе Липки Киреевского района и в поселке Славный и Туле.

Уже сейчас все соцобъекты, многоквартирные жилые дома и юридические лица должны быть готовы к приему тепла и до 1 сентября получить паспорта готовности.

Эти документы многоквартирным домам выдает Государственная жилищная инспекция Тульской области, а собственники остальных объектов должны обращаться в ресурсоснабжающие организации. Аналогичные паспорта до 15 ноября должны получить и муниципальные образования. Паспорт готовности — это тот документ, который оценивает степень подготовки всех объектов муниципального образования к отопительному сезону.

– Главным критерием качества выполнения работ будет прохождение отопительного сезона с минимальным количеством аварий и технологических нарушений, — добавил Олег Дючков. — Но в любом случае все службы и органы власти должны быть готовы к своевременному устранению аварийных ситуаций. Министерство строительства и ЖКХ осуществляет контроль за формированием аварийного запаса. Также запас сформирован правительством Тульской области: он составляет 72 млн рублей. В него входят 23 единицы техники, более 100 наименований оборудования и 400 наименований материалов для устранения аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального хозяйства.

Помимо коммунальных сетей готовить к зиме нужно и многоквартирные дома. За работой управляющих компаний следит Государственная жилищная инспекция.

Начальник региональной государственной жилищной инспекции Леонид Ивченко:

Леонид Ивченко

– При подготовке к отопительному сезону мы уже осуществили 436 инспекционных выездов для проверки готовности жилищного фонда к эксплуатации в зимний период. Мы контролируем опрессовку систем центрального отопления, состояние инженерных сетей и строительных элементов конструкции. Мы уже выдали 418 предписаний, в ряде случаев были применены штрафные санкции. Общая сумма выписанных штрафов на данный момент превышает 450 000 рублей. Особый контроль ждет управляющие компании, на которые поступают жалобы от жителей, а также те, кто был замечен в нарушении температурного режима в квартирах в прошлом сезоне.

Готовятся к отопительному сезону все населенные пункты регионы, однако самые масштабные работы затронули областной центр.

Совокупная стоимость подготовки Тулы к отопительному сезону составила 630 млн рублей.

376 млн рублей из них предусмотрено в бюджете гарантирующего поставщика — АО «Тулатеплосеть», чуть менее 50 млн рублей — в бюджете города и 205,5 млн рублей — в других ресурсоснабжающих и управляющих организациях.

Заместитель главы администрации Тулы Роман Мурзин:

Роман Мурзин

– На данный момент проведены гидравлические испытания на всех сетях города. Было выявлено 452 порыва, 292 уже устранены, 25 находятся в работе, остальные будут устранены до начала отопительного сезона.

По словам заместителя главы администрации Тулы Романа Мурзина, на сегодняшний день в областном центре:

  • технически подготовлены к началу отопительного сезона 138 котельных из 179 планируемых;
  • проведены гидравлические испытания систем центрального отопления в 2459 многоквартирных домах из планируемых 3056 домов;
  • заменено 21,3 км ветхих тепловых сетей;
  • заменено 1,62 км водопроводных сетей;
  • отремонтировано 219 котлов;
  • отремонтировано и заменено 352 насоса на котельных.

Все вопросы по ходу отопительного сезона жители могут задать по телефонам ЕДДС.

Автор: Оксана Грудинина, сегодня, в 17:20 +2
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