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В Тульской области убийцу бывшего главы МО Приупское приговорили к 8 годам
На фото Александр Подгайский.

В Тульской области убийцу бывшего главы МО Приупское приговорили к 8 годам

Погибший Александр Подгайский занимал должность главы МО с марта 2009-го по ноябрь 2014 года.

Суд признал виновным 29-летнего жителя Киреевского района по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

Ночью 20 апреля 2018 года злоумышленник находился в компании своих знакомых около одного из торговых павильонов на ул. Свобода пос. Приупский Киреевского района. В это же время к торговому павильону подошел 59-летний Александр Подгайский. Осужденный избил бывшего главу МО Приупское, повалив его на бетонную плитку. Потом он оттащил потерпевшего к дому, где тот от полученных травм скончался.

Осужденному назначено наказание — 8 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 17:21 +3
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Люди
Александр Подгайский
Место
Киреевский районТульская область

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