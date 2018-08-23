В Тульской области убийцу бывшего главы МО Приупское приговорили к 8 годам

На фото Александр Подгайский.

Суд признал виновным 29-летнего жителя Киреевского района по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

Ночью 20 апреля 2018 года злоумышленник находился в компании своих знакомых около одного из торговых павильонов на ул. Свобода пос. Приупский Киреевского района. В это же время к торговому павильону подошел 59-летний Александр Подгайский. Осужденный избил бывшего главу МО Приупское, повалив его на бетонную плитку. Потом он оттащил потерпевшего к дому, где тот от полученных травм скончался.

Осужденному назначено наказание — 8 лет лишения свободы в колонии строгого режима.