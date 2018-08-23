На фото Александр Подгайский.
В Тульской области убийцу бывшего главы МО Приупское приговорили к 8 годам
Погибший Александр Подгайский занимал должность главы МО с марта 2009-го по ноябрь 2014 года.
Суд признал виновным 29-летнего жителя Киреевского района по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».
Ночью 20 апреля 2018 года злоумышленник находился в компании своих знакомых около одного из торговых павильонов на ул. Свобода пос. Приупский Киреевского района. В это же время к торговому павильону подошел 59-летний Александр Подгайский. Осужденный избил бывшего главу МО Приупское, повалив его на бетонную плитку. Потом он оттащил потерпевшего к дому, где тот от полученных травм скончался.
Осужденному назначено наказание — 8 лет лишения свободы в колонии строгого режима.
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