В Туле повторно травят борщевик

Фото из архива Myslo.

Обработка территорий от сорняка проходит в Зареченском, Центральном и Пролетарском округах.

В областной столице ведется повторная обработка очагов произрастания борщевика Сосновского.

23 августа работы прошли в Баташевском саду, на Хомяковском шоссе, в сквере «Левша», березовой роще на улице Калинина, на улицах Фруктовой, Малые Гончары, в пос. Станционный и др.

Гашение борщевика производится специальным раствором, при этом не затрагиваются другие растения. Используется рекомендуемый для сорняков гербицид, разрешенный к применению на территории Российской Федерации.