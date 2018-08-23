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Как тульским дачникам избежать запрета на строительство или посадку сельхозкультур

Как тульским дачникам избежать запрета на строительство или посадку сельхозкультур

Об ограничениях, накладываемых на территории с особыми условиями использования, рассказывают специалисты Росреестра.

На территории Тульской области в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) внесено около 7000 зон с особыми условиями использования территории.

Зачастую владельцы земельных участков, получив сведения из ЕГРН, узнают что на их участок или его часть наложены ограничения, поскольку земля находится в охранной зоне.

Охранная зона – территория, в пределах которой устанавливается специальный режим охраны размещаемых объектов. Они вводятся для обеспечения безопасности населения и сохранности объектов электросетевого хозяйства, магистральных сетей и объектов культурного наследия

Наличие охранной зоны гарантирует беспрепятственный доступ к объектам, расположенным на частных землях, для их ремонта и обслуживания, но может запретить строительные, монтажные, поливные работы, посадку и вырубку деревьев, возделывание земли, проезд транспортных средств и многое другое.

Чтобы избежать лишних проблем, сотрудники Росреестра советуют заблаговременно выяснять, относится ли земельный участок к охранной зоне или нет. Это можно сделать на сайте ведомства или при личном обращении.

 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 19:45 +3
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