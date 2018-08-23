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ЦСКА оштрафовали за матерные баннеры фанатов на матче с «Арсеналом»

ЦСКА оштрафовали за матерные баннеры фанатов на матче с «Арсеналом»

Такое решение принято контрольно-дисциплинарным комитетом Российского футбольного союза.

Глава КДК РФС Артур Григорьянц огласил решение относительно баннеров болельщиков ЦСКА по отношению к «Спартаку», которые они вывесили во время встречи с тульским «Арсеналом». Всего на матче были вывешены 16 плакатов с ненормативной лексикой.

За матерные баннеры фанатов «армейцев» оштрафовали на 300 тысяч рублей, а за скандирование зрителями оскорбительных выражений клубу придётся заплатить ещё 30 тысяч.

Кроме того, принято решение запретить допуск на трибуну «А» стадиона ЦСКА на один домашний матч условно и установить для ЦСКА испытательный срок до конца сезона – в случае очередного нарушения к клубу будут применены более строгие санкции.

Представители ЦСКА согласились с решением комитета, принесли извинения, заявили, что этот случай «очень редкий» для клуба и пообещали провести внутреннюю проверку.

 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 19:12 +1
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