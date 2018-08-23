Инспекторы УГИБДД провели занятие по ПДД для юных туляков

Фото: отделение пропаганды БДД УГИБДД УМВД России по Тульской области

Мероприятие состоялось в ЦПКиО имени Белоусова, и было приурочено к празднованию Дню государственного флага России.

В Центральном парке Тулы сотрудники отделения пропаганды регионального УГИБДД организовали тематическую площадку по безопасности дорожного движения.

В рамках Всероссийской акции #НаучиРебенкаПДД, инспекторы рассказывали юным тулякам и их родителям об основных правилах безопасности на дороге, о том, как правильно переходить проезжую часть и как безопасно кататься на велосипедах, роликах и самокатах.

Кроме того, полицейские познакомили детей с дорожными знаками и напомнили родителям о необходимости использования светоотражающих элементов. Все гости парка получили памятки с рекомендациями по обучению детей ПДД «Родитель – главный в жизни учитель!», а детям вручили тематические раскраски и тетради с памяткой для пешехода.

Также на площадке была организована выставка специальной техники - патрульный автомобиль ДПС и мотоцикл. Юным участникам дорожного движения показали, как работает сигнально-громкоговорящее устройство и проблесковые сигналы служебного транспорта. Дети, смогли посидеть в кабине автомобиля и на мотоцикле, а также пообщаться с инспекторами ГИБДД.