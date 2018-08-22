В Туле ликвидируют порыв канализации на Красноармейском проспекте
В настоящее время специалисты обнаружили место порыва и приступили к замене участка трубопровода. Всего предстоит заменить 12 метров.
Накануне на Красноармейском, 44 произошел порыв на канализационном коллекторе диаметром 800 мм.
На месте работают специалисты АО «Тулагорводоканал». Ход работ контролирует заместитель главы администрации города Тулы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Роман Мурзин.
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