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Погода в Туле 22 августа: до +23 градусов, облачно, кратковременный дождь

Погода в Туле 22 августа: до +23 градусов, облачно, кратковременный дождь

Синоптики обещают умеренный ветер, атмосферное давление – чуть ниже нормы.

Согласно данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в регионе ожидается переменная облачность.

Местами небольшой кратковременный дождь (по данным сайта Метеоинфо, за сутки – до 1 мм). Ветер северо-западный, умеренный – 5-10 м/с.

Температура воздуха по области ночью – от +11 до +16 градусов, днём – от +18 до +23. Атмосферное давление 740-745 мм рт. ст. 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 08:00 +2
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