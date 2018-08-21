Погода в Туле 22 августа: до +23 градусов, облачно, кратковременный дождь

Синоптики обещают умеренный ветер, атмосферное давление – чуть ниже нормы.

Согласно данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в регионе ожидается переменная облачность.

Местами небольшой кратковременный дождь (по данным сайта Метеоинфо, за сутки – до 1 мм). Ветер северо-западный, умеренный – 5-10 м/с.

Температура воздуха по области ночью – от +11 до +16 градусов, днём – от +18 до +23. Атмосферное давление 740-745 мм рт. ст.