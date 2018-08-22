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Как в Тульском кремле отметили День флага России: фоторепортаж
Фото из архива MySlo

Как в Тульском кремле отметили День флага России: фоторепортаж

Все желающие смогли выразить любовь к России, а также получить на память бело-сине-красную ленточку.

В Туле проходят праздничные мероприятия, посвященные Дню Государственного флага России. Основная программа праздника прошла в кремле – там для жителей и гостей региона прошли тренинги и интерактивные игры, были организованы фотозоны.

На эстраде молодежного пространства «Газон» состоялся танцевальный флешмоб и концертная программа с участием творческих тульских молодежных групп. Каждый мог принять участие в плетении большой карты России и получить на память ленточку цвета национального флага.

Сейчас в кремле дискотека проекта «Рэп Завод». На сцене – дуэт «Балу и Тали» и диджей Санрайз. Завершится празднование запуском в небо гелиевых шаров с диодами. Ищите себя и друзей в фоторепортаже Дмитрия Дзюбина и, пока не поздно, присоединяйтесь к празднику!

Галерея
День флага в Тульском кремле, Фото: 1
День флага в Тульском кремле, Фото: 2
День флага в Тульском кремле, Фото: 3
День флага в Тульском кремле, Фото: 4
День флага в Тульском кремле, Фото: 5
День флага в Тульском кремле, Фото: 6
День флага в Тульском кремле, Фото: 7
День флага в Тульском кремле, Фото: 8
День флага в Тульском кремле, Фото: 9
День флага в Тульском кремле, Фото: 10
День флага в Тульском кремле, Фото: 11
День флага в Тульском кремле, Фото: 12
День флага в Тульском кремле, Фото: 13
День флага в Тульском кремле, Фото: 14
День флага в Тульском кремле, Фото: 15
День флага в Тульском кремле, Фото: 16
День флага в Тульском кремле, Фото: 17
День флага в Тульском кремле, Фото: 18
День флага в Тульском кремле, Фото: 19
День флага в Тульском кремле, Фото: 20
День флага в Тульском кремле, Фото: 21
День флага в Тульском кремле, Фото: 22
День флага в Тульском кремле, Фото: 23
День флага в Тульском кремле, Фото: 24
День флага в Тульском кремле, Фото: 25
День флага в Тульском кремле, Фото: 26
День флага в Тульском кремле, Фото: 27
День флага в Тульском кремле, Фото: 28
День флага в Тульском кремле, Фото: 29
День флага в Тульском кремле, Фото: 30
День флага в Тульском кремле, Фото: 31
День флага в Тульском кремле, Фото: 32
День флага в Тульском кремле, Фото: 33
День флага в Тульском кремле, Фото: 34
День флага в Тульском кремле, Фото: 35
День флага в Тульском кремле, Фото: 36
День флага в Тульском кремле, Фото: 37
День флага в Тульском кремле, Фото: 38
День флага в Тульском кремле, Фото: 39
День флага в Тульском кремле, Фото: 40
День флага в Тульском кремле, Фото: 41
День флага в Тульском кремле, Фото: 42
День флага в Тульском кремле, Фото: 43
День флага в Тульском кремле, Фото: 44
День флага в Тульском кремле, Фото: 45
День флага в Тульском кремле, Фото: 46
День флага в Тульском кремле, Фото: 47
День флага в Тульском кремле, Фото: 48
День флага в Тульском кремле, Фото: 49
День флага в Тульском кремле, Фото: 50
День флага в Тульском кремле, Фото: 51
День флага в Тульском кремле, Фото: 52
День флага в Тульском кремле, Фото: 53
День флага в Тульском кремле, Фото: 54
День флага в Тульском кремле, Фото: 55
День флага в Тульском кремле, Фото: 56
День флага в Тульском кремле, Фото: 57
День флага в Тульском кремле, Фото: 58
День флага в Тульском кремле, Фото: 59
День флага в Тульском кремле, Фото: 60
День флага в Тульском кремле, Фото: 61
День флага в Тульском кремле, Фото: 62
День флага в Тульском кремле, Фото: 63
День флага в Тульском кремле, Фото: 64
День флага в Тульском кремле, Фото: 65
День флага в Тульском кремле, Фото: 66
День флага в Тульском кремле, Фото: 67
День флага в Тульском кремле, Фото: 68
День флага в Тульском кремле, Фото: 69
День флага в Тульском кремле, Фото: 70
День флага в Тульском кремле, Фото: 71
День флага в Тульском кремле, Фото: 72
День флага в Тульском кремле, Фото: 73
День флага в Тульском кремле, Фото: 74
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Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 20:56 −1
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