Как в Тульском кремле отметили День флага России: фоторепортаж

Фото из архива MySlo

Все желающие смогли выразить любовь к России, а также получить на память бело-сине-красную ленточку.

В Туле проходят праздничные мероприятия, посвященные Дню Государственного флага России. Основная программа праздника прошла в кремле – там для жителей и гостей региона прошли тренинги и интерактивные игры, были организованы фотозоны.

На эстраде молодежного пространства «Газон» состоялся танцевальный флешмоб и концертная программа с участием творческих тульских молодежных групп. Каждый мог принять участие в плетении большой карты России и получить на память ленточку цвета национального флага.

Сейчас в кремле дискотека проекта «Рэп Завод». На сцене – дуэт «Балу и Тали» и диджей Санрайз. Завершится празднование запуском в небо гелиевых шаров с диодами. Ищите себя и друзей в фоторепортаже Дмитрия Дзюбина и, пока не поздно, присоединяйтесь к празднику!