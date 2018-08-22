В Туле может появиться ещё один участок дороги с круговым движением

Об этом стало известно на заседании рабочей группы по работе транспорта.

В администрации Тулы прошло заседание рабочей группы по мониторингу и анализу текущей дорожной ситуации на улично-дорожной сети города, выявлению причин в затруднении движения автотранспорта в часы пик и формированию предложений по ликвидации пробок.

Мероприятие состоялось под председательством заместителя начальника управления по транспорту и дорожному хозяйству Дмитрия Ярцева.

Участники рабочей группы обсудили вопросы о необходимости организации кругового движения на выезде с ЖК «Московский» на Павшинском мосту и организации дорожного движения на улице Оборонной.