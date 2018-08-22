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В Веневском районе предприниматель украл электричество на 300 тысяч рублей

В Веневском районе предприниматель украл электричество на 300 тысяч рублей

Сотрудники «Тулэнерго» подали заявление в отдел полиции для привлечения энерговоров к ответственности.

В ходе рейда в Веневском районе мобильная группа инспекционного контроля филиала «Тулэнерго» выявила факт безучетного потребления электроэнергии у индивидуального предпринимателя в деревне Михайловка.

Выехав на место, специалисты обнаружили признаки вмешательства в прибор учета. Объем похищенной электроэнергии составил 99859 кВт.ч, ущерб оценивается в более, чем 300 тысяч рублей.

По данному факту в присутствии представителей индивидуального предпринимателя составлен акт. Он будет направлен в сбытовую компанию для взыскания задолженности. Кроме того, энергетики подали заявление в ОМВД России по Веневскому району для привлечения виновных лиц к уголовной ответственности.

Специалисты энергосбытовой компании напоминают, что от преступных действий энерговоров страдает не только ресурсоснабжающая организация, но и добропорядочные граждане, исправно оплачивающие счета за электроэнергию. В результате хищений происходят перепады напряжения в сети, выходит из строя бытовая техника соседей, повышается вероятность аварийных отключений электричества и возникновения пожаров.

Если вам стали известны случаи энерговоровства, сообщите о них по  анонимному телефону: 8(800)100-33-00 или оставьте сообщение на сайте компании.

 

 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 20:47 +3
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