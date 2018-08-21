Дети из тульского социально-реабилитационного центра получили подарки от губернатора

Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

Дети из тульского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних № 1 получили подарки от губернатора Алексея Дюмина. Их передала директор Фонда развития Тульской области «Перспектива» Юлия Федосеева.

На прошлой неделе Алексей Дюмин посетил центр, пообщался с педагогами и ребятами. Педагоги рассказали губернатору, что дети мечтают о новом телевизоре. Мечта осуществилась – учреждению переданы два новых телевизора и игровые приставки.

По словам Юлии Федосеевой, в ближайшее время в центр поступит интерактивный стол для развития, а в следующем году на территории будет установлена многофункциональная детская спортивная площадка.