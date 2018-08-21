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Ремонтные работы на электросетях в Новомосковске завершены

Ремонтные работы на электросетях в Новомосковске завершены

Электроснабжение жилых домов полностью восстановлено.

Напомним, в 16.00 в «Единую службу спасения» поступило сообщение о частичном отключении электроснабжения в Туле, Новомосковском и Веневском районах.

К 18 часам аварийно-восстановительные работы в Туле были полностью завершены. По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области, в 21.10 была возобновлена подача энергии в дома Новомосковска.

Без электроснабжения остаются 16 населенных пунктов и 527 домов Венёвского района. Там продолжаются восстановительные работы.

 

Автор: Леонид Почекин, вчера, в 23:02 0
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