Ремонтные работы на электросетях в Новомосковске завершены

Напомним, в 16.00 в «Единую службу спасения» поступило сообщение о частичном отключении электроснабжения в Туле, Новомосковском и Веневском районах.

К 18 часам аварийно-восстановительные работы в Туле были полностью завершены. По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области, в 21.10 была возобновлена подача энергии в дома Новомосковска.

Без электроснабжения остаются 16 населенных пунктов и 527 домов Венёвского района. Там продолжаются восстановительные работы.