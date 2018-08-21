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Где в Туле не будет света 22 августа

Где в Туле не будет света 22 августа

Специалисты «Тулгорэлектросетей» проведут плановые работы.

С 9 до 17 часов без электричества останутся следующие дома:

  • ул. Жукова, 4-а,
  • ул. Оборонная, 102, 91 к. 1, 91 к. 3, 102-а,
  • ул. Кауля, 13 к. 1, 11 к. 1, 11 к. 2, 13 к. 3, 13 к. 2,
  • ул. Ф. Энгельса, 2,
  • Щёкинское ш., 8, 4,
  • пр-т Ленина, 130-а, 130-б,
  • ул. Галкина, 4, 4-а, 4-б, 4-в, 6,
  • ул. Луначарского, 8, 8-а, 10-б,
  • Демидовская плотина, 1-а, 1-б,
  • пр-д Ак. Павлова, 1-25 (нечётн.), 49,
  • Мясново: ул. Рогова, 2, 6, 3-15 (нечётн.),
  • 1-й Клинской пр-д, 43-47-б,
  • 1-й пр-д, 31-41-а (нечётн.), 20-38 (чётн.),
  • ул. В. Краснослободская, 63,
  • 2-й пр-д, 25-а-41 (нечётн.),
  • ул. Профсоюзная, 16,
  • ул. Дзержинского, 16, 16-а, 18, 21, 23,
  • ул. Болотникова, 1, 5, 7,
  • ул. Советская, 100-110, 120, 122, 124,
  • ул. Спортивная, 2-а, 2-36 (чётн.), 1-31 (нечётн.),
  • п. Угольный: ул. Кирпичная, 1-15,
  • п. Южный: ул. Шахтёрская, 1, 3.

 

Автор: Леонид Почекин, вчера, в 21:49 +1
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