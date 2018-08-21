Где в Туле не будет света 22 августа

С 9 до 17 часов без электричества останутся следующие дома:

ул. Жукова, 4-а,

ул. Оборонная, 102, 91 к. 1, 91 к. 3, 102-а,

ул. Кауля, 13 к. 1, 11 к. 1, 11 к. 2, 13 к. 3, 13 к. 2,

ул. Ф. Энгельса, 2,

Щёкинское ш., 8, 4,

пр-т Ленина, 130-а, 130-б,

ул. Галкина, 4, 4-а, 4-б, 4-в, 6,

ул. Луначарского, 8, 8-а, 10-б,

Демидовская плотина, 1-а, 1-б,

пр-д Ак. Павлова, 1-25 (нечётн.), 49,

Мясново: ул. Рогова, 2, 6, 3-15 (нечётн.),

1-й Клинской пр-д, 43-47-б,

1-й пр-д, 31-41-а (нечётн.), 20-38 (чётн.),

ул. В. Краснослободская, 63,

2-й пр-д, 25-а-41 (нечётн.),

ул. Профсоюзная, 16,

ул. Дзержинского, 16, 16-а, 18, 21, 23,

ул. Болотникова, 1, 5, 7,

ул. Советская, 100-110, 120, 122, 124,

ул. Спортивная, 2-а, 2-36 (чётн.), 1-31 (нечётн.),

п. Угольный: ул. Кирпичная, 1-15,

п. Южный: ул. Шахтёрская, 1, 3.