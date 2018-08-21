Где в Туле не будет света 22 августа
Специалисты «Тулгорэлектросетей» проведут плановые работы.
С 9 до 17 часов без электричества останутся следующие дома:
- ул. Жукова, 4-а,
- ул. Оборонная, 102, 91 к. 1, 91 к. 3, 102-а,
- ул. Кауля, 13 к. 1, 11 к. 1, 11 к. 2, 13 к. 3, 13 к. 2,
- ул. Ф. Энгельса, 2,
- Щёкинское ш., 8, 4,
- пр-т Ленина, 130-а, 130-б,
- ул. Галкина, 4, 4-а, 4-б, 4-в, 6,
- ул. Луначарского, 8, 8-а, 10-б,
- Демидовская плотина, 1-а, 1-б,
- пр-д Ак. Павлова, 1-25 (нечётн.), 49,
- Мясново: ул. Рогова, 2, 6, 3-15 (нечётн.),
- 1-й Клинской пр-д, 43-47-б,
- 1-й пр-д, 31-41-а (нечётн.), 20-38 (чётн.),
- ул. В. Краснослободская, 63,
- 2-й пр-д, 25-а-41 (нечётн.),
- ул. Профсоюзная, 16,
- ул. Дзержинского, 16, 16-а, 18, 21, 23,
- ул. Болотникова, 1, 5, 7,
- ул. Советская, 100-110, 120, 122, 124,
- ул. Спортивная, 2-а, 2-36 (чётн.), 1-31 (нечётн.),
- п. Угольный: ул. Кирпичная, 1-15,
- п. Южный: ул. Шахтёрская, 1, 3.
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