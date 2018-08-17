Алексей Дюмин посетил тульский детский социально-реабилитационный центр № 1

Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

Губернатор Алексей Дюмин посетил специализированное отделение помощи детям, пострадавшим от жестокого обращения Социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних № 1. Отделение рассчитано на 21 постояльца в возрасте от 3 до 12 лет.

В зависимости от ситуации и особенностей психического состояния ребенка специалисты проводят работу по восстановлению его психоэмоционального равновесия, восстанавливают семейные и социальные связи, защищают права и интересы детей в судебном порядке.

Главу региона сопровождали министр труда и социальной защиты Андрей Филиппов и директор учреждения Галина Ковалева. Алексей Дюмин осмотрел группы для мальчиков и девочек, комнату приема пищи и пообщался с ребятами.

Галина Ковалева рассказала, что в центре много различных пособий для занятий с детьми, но не хватает интерактивного стола для развития детей. Глава региона ответил, что стол будет приобретен. В музыкальном зале губернатор посетил репетицию концерта, который будет приурочен к Яблочному Спасу.

Затем Алексей Дюмин осмотрел территорию центра. Андрей Филиппов сообщил, что в следующем году здесь планируется провести работы по благоустройству. Глава региона поручил проработать возможность установки многофункциональной спортивной детской площадки с резиновым покрытием.



