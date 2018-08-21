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В Туле на Новомосковском шоссе ветром снесло крышу делового центра
Фото Дмитрия Дзюбина и Сергея М.

В Туле на Новомосковском шоссе ветром снесло крышу делового центра

Кровля перелетела через трассу и разбилась об автосалон, повредив десяток автомобилей.

Как сообщили Myslo очевидцы, во время ливня в Туле на Новомосковском шоссе, 58 порывом ветра сорвало крышу торгового здания. 

– Доски-пятидесятки летели через всю трассу, придорожную территорию, через высокие деревья и врезались в автосалон, находящийся на противоположной стороне трассы, – рассказал Myslo очевидец происшествия Сергей М. 

Остатки кровли здания врезались в фасад автосалона, разбили остекление и повредили более десятка машин, стоявших перед строением. Эти автомобили были выставлены на продажу.

Ущерб устанавливается.  

 

Галерея
В Туле сорвало крышу делового центра, Фото: 1
В Туле сорвало крышу делового центра, Фото: 2
В Туле сорвало крышу делового центра, Фото: 3
В Туле сорвало крышу делового центра, Фото: 4
В Туле сорвало крышу делового центра, Фото: 5
В Туле сорвало крышу делового центра, Фото: 6
В Туле сорвало крышу делового центра, Фото: 7
В Туле сорвало крышу делового центра, Фото: 8
В Туле сорвало крышу делового центра, Фото: 9
В Туле сорвало крышу делового центра, Фото: 10
В Туле сорвало крышу делового центра, Фото: 11
В Туле сорвало крышу делового центра, Фото: 12
В Туле сорвало крышу делового центра, Фото: 13
В Туле сорвало крышу делового центра, Фото: 14
В Туле сорвало крышу делового центра, Фото: 15
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Автор: Юлия Королева, сегодня, в 14:51 +14
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