В Туле на Новомосковском шоссе ветром снесло крышу делового центра

Фото Дмитрия Дзюбина и Сергея М.

Кровля перелетела через трассу и разбилась об автосалон, повредив десяток автомобилей.

Как сообщили Myslo очевидцы, во время ливня в Туле на Новомосковском шоссе, 58 порывом ветра сорвало крышу торгового здания.

– Доски-пятидесятки летели через всю трассу, придорожную территорию, через высокие деревья и врезались в автосалон, находящийся на противоположной стороне трассы, – рассказал Myslo очевидец происшествия Сергей М.

Остатки кровли здания врезались в фасад автосалона, разбили остекление и повредили более десятка машин, стоявших перед строением. Эти автомобили были выставлены на продажу.

Ущерб устанавливается.