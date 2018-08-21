В ДТП на трассе М-4 пострадал ребенок

ДТП произошло 20 августа в 02.50 на 275-м километре автодороги М-4 «Дон» в Воловском районе. 37-летняя женщина, управляя автомобилем Opel Antara, по предварительной информации, наехала на стоящий автомобиль Nissan XTrail, за рулем которого был 48-летний мужчина. В результате столкновения Nissan съехал в правый придорожный кювет.

В ДТП пострадали водитель автомобиля Opel и ее 12-летняя пассажирка. После оказания медицинской помощи, их отпустили домой.