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В ДТП на трассе М-4 пострадал ребенок

В ДТП на трассе М-4 пострадал ребенок

Авария произошла в Воловском районе.

ДТП произошло 20 августа в 02.50 на 275-м километре автодороги М-4 «Дон» в Воловском районе. 37-летняя женщина, управляя автомобилем Opel Antara, по предварительной информации, наехала на стоящий автомобиль Nissan XTrail, за рулем которого был 48-летний мужчина. В результате столкновения Nissan съехал в правый придорожный кювет. 

В ДТП пострадали водитель автомобиля Opel и ее 12-летняя пассажирка. После оказания медицинской помощи, их отпустили домой.

Автор: Оксана Грудинина, сегодня, в 16:18 0
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