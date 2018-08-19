В Киреевском районе прошёл исторический фестиваль «Дедославль»: фоторепортаж

Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

На площадке состоялись мастер-классы и экскурсии, а завершился праздник красочным фейерверком.

Накануне, в селе Дедилово Киреевского района в четвертый раз прошел областной исторический фестиваль народной культуры «Дедославль-2018».

На церемонии открытия фестиваля заместитель председателя правительства Тульской области – министр сельского хозяйства Дмитрий Миляев зачитал приветственный адрес главы региона Алексея Дюмина:

«Феставаль не только дарит радость и хорошее настроение, но и помогает сохранять наследие наших предков, укреплять духовную связь поколений. Песни, обряды, народные забавы, изделия мастеров отражают уникальную историю села Дедилово – одного из древнейших поселений Тульского края».

С полудня до позднего вечера на фестивальной площадке, оборудованной на Покровской горе, работали торгово-выставочные ряды, где мастера традиционных народных ремёсел демонстрировали своё искусство и проводили мастер-классы для всех желающих.

Свои тематические экспозиции привезли районный краеведческий музей, местные дома культуры и библиотеки. На сцене состоялся концерт творческих коллективов и исторического клуба реконструкций из Ельца «Асгеир». Закончился праздник красочным фейерверком.