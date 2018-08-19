В Алексине ночью произошло двойное ДТП с участием маршрутки

Фото: группа "Алексин Слухи"

По предварительным данным, пострадал водитель одной из машин.

Около 1.00, в Алексине, в микрорайоне Петровка, произошло столкновение трёх автомобилей – фургона «Газель», «Лады Приоры» и микроавтобуса «Газель».

Как сообщают очевидцы, микроавтобус принадлежит одной из фирм, обслуживающей городские маршруты общественного транспорта, но в момент столкновения пассажиров в салоне не было.

Обе «Газели» получили удары в переднюю часть с левой стороны, у фургона вырвало колесо. Судя по всему, столкновения прошли по касательной, а вот «Приора» получила серьёзные повреждения. По предварительным данным, водитель легковушки был госпитализирован с травмами.