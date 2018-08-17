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Названа причина коммунальной аварии в Пролетарском районе Тулы

Названа причина коммунальной аварии в Пролетарском районе Тулы

17 августа в 7.30 водоснабжение было полностью восстановлено.

Заместитель главы администрации Тулы по строительству и ЖКХ Роман Мурзин прокомментировал аварийную ситуацию на участке водовода Медвенско-Осетровского водозабора. Напомним, из-за коммунальной аварии в Пролетарском районе города были перебои с водой.

– В результате обследования течь обнаружили на 138-м км дороги «Калуга-Тула-Михайлов-Рязань» в Веневском районе между населенными пунктами Волынцево и Анишино. В 19.30 мы уже приступили к ликвидации.

В 5.30 авария была полностью ликвидирована, началось заполнение системы. В 7.30 водоснабжение Пролетарского района было полностью восстановлено.

Пониженное давление воды наблюдалось во всем районе, — рассказал Роман Мурзин.

Указанный участок водовода — 1975 года.

Ветхость трубопровода является основной причиной возникшей аварийной ситуации.

Участок железобетонный, в настоящий момент сделана вставка.

Роман Мурзин рассказал, что точки раздачи воды были оперативно организованы. Так, было обеспечено беспрерывное водоснабжение больниц, которые осуществляют гемодиализ.

– Сегодня возможно пониженное давление на завоздушенных участках, в этом случае мы рекомендуем обращаться в управляющие компании. Но такие ситуации практически исключены. Однако если вы наблюдается пониженное давление, это проблема локальная, обратитесь в аварийно-диспетчерскую службу.

По словам Мурзина, изношенность водопровода очень сильная.

– Мы с нетерпением ждем, когда сети водоснабжения будут переданы в коммерческую концессию.

Это позволит кардинальным образом модернизировать и обновить сетевое хозяйство. Надеемся, что это будет в следующем году, в этом году мы начнем аукцион.

Роман Мурзин сделал акцент на том, что коммунальные аварии в Туле не участились.

– В этом нет никакой закономерности, это просто стечение обстоятельств.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 13:47 +1
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