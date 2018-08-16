Крупная авария на водоводе: в Пролетарском округе Тулы понижено давление воды

Сегодня, 16 августа, в 16.30 произошла авария на водоводе диаметром 1000 мм Медвенско-Осетровского водозабора в районе деревни Анишино Пролетарского округа. Об этом сообщает пресс-служба администрации Тулы.

В результате этого 16 августа с 18.30 по 17 августа до 9.00 в Пролетарском районе будет понижено давление воды.

АО «Тулагорводоканал» в настоящий момент приступил к ликвидации повреждения. Работают 2 аварийные бригады и 7 единиц техники.