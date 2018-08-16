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Крупная авария на водоводе: в Пролетарском округе Тулы понижено давление воды

Крупная авария на водоводе: в Пролетарском округе Тулы понижено давление воды

Неполадки планируется устранить, предположительно, к 9.00 17 августа.

Сегодня, 16 августа, в 16.30 произошла авария на водоводе диаметром 1000 мм Медвенско-Осетровского водозабора в районе деревни Анишино Пролетарского округа. Об этом сообщает пресс-служба администрации Тулы.

В результате этого 16 августа с 18.30 по 17 августа до 9.00 в Пролетарском районе будет понижено давление воды.

АО «Тулагорводоканал» в настоящий момент приступил к ликвидации повреждения. Работают 2 аварийные бригады и 7 единиц техники.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 17:38 +6
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