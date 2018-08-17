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Кафе в центре Тулы использует землю не по назначению
Фото пресс-службы министерства имущественных и земельных отношений Тульской области.

Кафе в центре Тулы использует землю не по назначению

Предпринимателю грозит административная ответственность.

Сотрудники министерства имущественных и земельных отношений Тульской области продолжают масштабную проверку использования земли на территории региона. В августе список нарушителей пополнился кафе на ул. Льва Толстого в Туле. Заведение расположено на участке, предназначенном для эксплуатации индивидуального жилого дома.

Собранные материалы направлены в региональное Управление Росреестра. Предпринимателю грозит ответственность по статье «Использование земельных участков не по целевому назначению, невыполнение обязанностей по приведению земель в состояние, пригодное для использования по целевому назначению» КоАП РФ.

Наказание – штраф для граждан от 1 000 до 1 500 рублей; для должностных лиц – от 2 000 до 3 000 рублей; для юридических лиц – от 40 000 до 50 000 рублей.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 12:56 +3
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