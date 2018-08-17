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Чего не хватает новой набережной: предложения туляков

Чего не хватает новой набережной: предложения туляков

Продолжение публикации «7 наивных вопросов о новой «Тульской набережной»

Грандиозный проект «Тульская набережная» завершен. Торжественная презентация состоится в День города, 8 сентября 2018 года.

Подрядчики устраняют недоделки, предприниматели монтируют точки нестационарной торговли и общепита, туляки всех возрастов гуляют. У многих есть вопросы, на некоторые мы уже дали ответы.

А кое-какие замечания решили проверить на себе. Например, легко ли найти туалет на набережной?

Вообще, с общественными туалетами в Туле всегда была беда. Однажды, еще в 2007 году, на городской планерке глава города Владимир Могильников так прям и сказал: «В Туле посса…ть негде!»  И дал строгое указание навести порядок с сортирами – построить капитальные сооружения в каждом районе города-героя. Но что-то пошло не так – закрылись даже те, что были (за рынком «Салют», у театра драмы и у кинотеатра «Октябрь»).

Сейчас ситуацию спасают многочисленные ТЦ. Насколько они чисты и доступны, мы проверяли весной прошлого года.  Отметим, что за год ничего не изменилось (ключевое слово – НИЧЕГО). Даже в «гостинке» сломанный бумагодержатель и сушилки для рук по-прежнему сломаны.

Но вернемся на набережную. Я стартовала от забора УФСБ РФ по Тульской области.

Через 131 м от старта – три голубые кабинки.

Подходить близко не стала – от запаха режет глаза. Но они востребованы! И не только рабочими, но и гуляющими. Семейная пара с сыном-подростком долго не решалась воспользоваться «удобствами». Женщина очень обрадовалась, когда я посоветовала ей зайти в кремль в торговые ряды.

- Прекрасная набережная, гуляем в первый раз. Не хватает указателей, особенно в сторону туалетов, - пояснила дама.

Недалеко от голубых кабинок рабочие монтировали будущие кафе, где должны быть работающие биотуалеты после окончания всех работ на набережной. Они вряд ли спасут ситуацию, так как рассчитаны все-таки на посетителей кафе. Пока они закрыты.

В середине набережной – вход в кремль через башню Водяных ворот (от места старта 630 м). В кремле, если кто не в курсе, несколько мест с нормальными туалетами.

Во-первых, в музее оружия. Я успела только сказать – «а где здесь…». Милая дама серебряного возраста сразу указала – туалет вниз по лесенке.

Три кабинки, чистота, мыло, бумага, сушилка – все в наличии. Но часы работы – до 18.00 или до 20.00 в четверг-субботу.

Во-вторых, в атриуме. Правда, там тоже туалеты относятся к музею – военно-историческому. На стойке продажи билетов смотрительница музея по секрету сказала, что, конечно, они пускают людей в туалет. Особенно инвалидов, так как он специально оборудован для маломобильных граждан. Туалет там, наверное, самый лучший из общественных в Туле – кабинок много, всё необходимое в наличии, чисто, светло, есть большое зеркало. Часы работы тут тоже ограничены – до 18.00 или до 20.00 в четверг-субботу.

По словам смотрительницы музея, прекрасной теперь территории исторического центра нужна хорошая навигация.

- А то представляете, люди у нас спрашивают, как на набережную пройти! – предложила дама. И добавила, что с туляками тоже надо что-то делать - мусор бросают в реку, деревянные настилы пытаются оторвать.

В-третьих, в торговых рядах кремля есть платный туалет (20 рублей). Работает он с техническим перерывом днем и до 20.00.

Пройдя по набережной вдоль стены профлицея №4, свернула в первый переулок, ведущий на ул. Металлистов.

Здание подстанции. Вот рядом вполне можно построить муниципальный общественный туалет. И даже сделать его под старинный особняк.

Кстати, пока шла по набережной, пыталась сосчитать урны – некоторые туляки полагают, что их мало. Нет, их достаточно, причем они расположены с соблюдением всех СанПиНов – через 40-50 м. А рядом с точками общепита есть большие контейнеры.

На ул. Металлистов, куда можно выйти с набережной по переулкам без названий, вопрос о туалетах снимут кафе и рестораны. Но это в будущем.

Например, вот то здание из красного кирпича будет рестораном. Он фасадом выходит на набережную.

Возможно, рядом с ним будет муниципальный общественный туалет. По крайней мере здание на него похоже.

А вот в этом доме кофейня откроется уже на днях.

Мимо проходила мама-папа-я-спортивная-семья на самокатах. Ребенок на всю улицу вопил: «Мама, я пИсать хочу!» В ответ мама: «Терпи!»

Ребенок терпеть не стал, заехал за историческую стенку-развалюху и выехал оттуда уже радостный.

Я прикинулась туристом и спросила у юноши-охранника, сидящего у креативной белой будки – где тут туалет.

- А тут нет, наверное. У нас как-то не принято их строить. А они должны быть? А как в других городах – есть? – парень очень удивился, когда я сказала, что общественные туалеты должны быть в общественных прогулочных местах.

Если вы тоже, как тот малыш, захотите писать, прогуливаясь по ул. Металлистов после 20.00, идите на ул. Благовещенскую к большой стоянке. Рядом с ней есть креативное пространство «Искра».

Общественных туалетов там два. И работают они практически круглосуточно.

Проходившие мимо дамы восхищались восстановленными фасадами исторических зданий.

На мой вопрос – как им исторический центр и набережная – они со знанием дела пояснили:

- Нужна хорошая навигация. В начале улицы, например, стенд с картой и отметкой «Вы здесь», обязательно отметить исторические здания, кафе и туалеты. По улице тоже нужны указатели – как выйти к реке или к общественному транспорту. Да и возле каждого исторического объекта не помешала бы информация о нем.

Кстати, об информации. Молодые люди рядом с соседним домом пытались воспользоваться QR-кодом, чтобы узнать, кто такие были купцы, в нем проживавшие.

Увы, коды вели в никуда. А жаль. Этот проект, а также «Культурный навигатор» (tulagid71.ru) курировала министр культуры и туризма Татьяна Рыбкина.

Потом туризм поручили Владимиру Аллахвердову. Про QR-коды и культурный навигатор забыли, вместо них придумали visittula.com, но, увы, на нем нет ничего о новой набережной и музейном квартале.

Даже про открытие «Тульской набережной» и День города в календаре событий ничего нет. Хотя на оперативном совещании в понедельник, 13 августа, губернатор особо подчеркнул - надо максимально широко оповестить туляков и гостей города о программе праздничных мероприятий.

- Создано новое общественное пространство, есть что показать и тулякам, и туристам, но теперь его нужно рекламировать. Как люди могут узнать, что появилось в центре Тулы?! Сарафанное радио, конечно, хорошо, но нужна системная работа в интернете. Есть технологии, придуманы формы, которые работают по всему миру. У нас в Туле этого нет, - считает Вячеслав Шингалеев, управляющий партнер кластера «Искра».

P. S. Афиша мероприятий в Туле и области доступна тут.

Автор: Татьяна Алексеева, сегодня, в 18:02 +11
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