Как атриум в Тульском кремле стал модным местом

Есть у некоторых нехорошая привычка – всё новое воспринимать в штыки. А потом «переобуться» и радоваться, что это новое - такое красивое и удобное.

Взять, к примеру, Тульскую набережную, которую готовят к открытию. У блогеров и в соцсетях – одно ворчание типа «фонтан уже засрали, кругом мусор» и «в Орле поинтереснее». Как в советском детском мультике - «Баба Яга против!»

Точно так же было и во время масштабной реконструкции Тульского кремля. Тогда был разработан проект благоустройства территории и использования зданий старой электроподстанции (образец промышленной архитектуры начала прошлого века). Предполагалось создать из них атриум, или по-простому – выставочный комплекс.

- Атриум на территории кремля нужен для увеличения выставочных, экспозиционных площадей, мест для проведения семинаров, конференций и других мероприятий, – говорила тогда министр культуры и туризма Татьяна Рыбкина. – Площадка позволит объединить людей не только по интересам и роду профессиональной деятельности, но и привлечет внимание к истории и архитектуре города Тулы. В залах атриума предполагается работа интерактивных выставок. При этом нам важно мнение туляков. Именно поэтому предполагаемое строительство вынесено на обсуждение общественности.

Почему-то идея появления нового общественного пространства в кремле и даже его название «атриум» вызвали негативную реакцию некоторых пользователей соцсетей. Для разъяснения сути проекта министр Татьяна Рыбкина организовала несколько встреч с бунтующим сетевым сообществом.

Впрочем, большинство туляков слабо представляло, что можно сделать конфетку из страшных полуразрушенных зданий подстанции, но было ЗА преобразования. Атриум построили, правда, название все-таки сменили – на «выставочный центр Тульского кремля».

20 мая 2017 года в 20.00, в ночь музеев, центр открыли для туляков и представили новые экспозиции - об истории кремля и Тульского военно-исторического музея.

Наталия Кириленко, журналист, краевед, автор книги «Тульский кремль», считает, что решение – создать в кремле новое общественное пространство – было оптимальным со всех сторон:

Наталия Кириленко - В начале ХХ века на месте, где сейчас стоит атриум, была построена первая тульская электростанция. Она не представляла ни исторической, ни художественной ценности, восстанавливать ее не имело смысла. С другой стороны, просто снести здание и положить газон было бы нерационально. У здания были крепкие стены, его уже начали приспосабливать под музейную деятельность. Предлагалось несколько вариантов перестройки, из которых, на мой взгляд, был выбран самый удачный – как с экономической, так и с культурной точки зрения. Атриум не возвышается над уже существующими зданиями и совершенно не портит кремлевскую панораму. Сам крытый двор отлично подходит для выставок и общественно-значимых мероприятий.

- В начале ХХ века на месте, где сейчас стоит атриум, была построена первая тульская электростанция. Она не представляла ни исторической, ни художественной ценности, восстанавливать ее не имело смысла. С другой стороны, просто снести здание и положить газон было бы нерационально. У здания были крепкие стены, его уже начали приспосабливать под музейную деятельность. Предлагалось несколько вариантов перестройки, из которых, на мой взгляд, был выбран самый удачный – как с экономической, так и с культурной точки зрения. Атриум не возвышается над уже существующими зданиями и совершенно не портит кремлевскую панораму. Сам крытый двор отлично подходит для выставок и общественно-значимых мероприятий.

И действительно, место стало популярным для проведения различных форумов и праздничных мероприятий.

Например, накануне Дня народного единства в прошлом году туляки писали здесь Большой этнографический диктант

В конце ноября Общественная палата региона организовала в атриуме форум «Гражданское общество – 71», где активисты, члены некоммерческих организаций и органов власти обсуждали, как лучше взаимодействовать.

А в июле этого года уже под крылом Общественной палаты России тульские активисты открывали в атриуме форум «Сообщество», где обсуждали глобальную проблему «Природа и общество: как достичь гармонии».

Еще один форум – Культурный – состоялся в музейно-выставочном комплексе Тульского кремля в марте 2018 года. В пленарном заседании приняли участие губернатор Тульской области Алексей Дюмин, замминистра культуры РФ Алла Манилова, зам. председателя Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Сергей Рыбаков, член комитета Госдумы по культуре Наталия Пилюс, директора региональных и федеральных музеев.

На новогодние каникулы атриум отдали детям. С 23 декабря 2017 года по 6 января 2018 года в выставочном центре каждый день шли праздничные представления для детей. Большая елка в центре пространства радовала и малышей, и их родителей.

И даже губернатор Тульской области Алексей Дюмин свою первую большую пресс-конференцию провел 2 февраля 2018 года именно здесь.

А что же блогеры, спросите вы? Они исчезли, растворились. Выставочный центр стоит и радует глаз. Вот так же и с Тульской набережной будет. Спорим?