Нужное место: где в центре Тулы есть приличные общественные туалеты

Говорят, уровень цивилизованности общества определяется отношением к старикам, животным и чистотой общественных туалетов. В минувшее воскресенье я прогулялась по центру Тулы и проверила уровень цивилизованности туляков. Без обид – только факты и фотофакты)

Вы спросите - с чего это я вдруг пошла с инспекцией по отхожим местам? Ну что называется, «приспичило» - у каждого из нас бывают моменты, когда срочно надо в туалет, особенно если гуляешь с ребенком.

Общественных, специально построенных туалетов в нашем городе нет. Хотя по санитарным нормам, подобного рода заведения должны стоять через каждые 500 метров. По крайней мере, в центре, где большой трафик людей.

В Европе норма - один туалет на тысячу жителей, а на площадях около вокзалов количество туалетов рассчитывается по формуле «1 унитаз на 500 человек».

В Туле, скорее всего, эти нормы обеспечивают торговые центры, только надо знать, где именно в ТЦ искать туалеты.

Например, в «Парадизе» на схеме торгового центра они обозначены малюсенькой иконкой.

И всё! Зато в самом туалете - никаких очередей, хотя посадочных мест всего три, кабинки и унитазы чистые, и бумага туалетная – полные бабины. И мыло жидкое в дозаторе есть. На графике – отметки о времени уборки. Короче, все вполне прилично.

В «Гостином дворе», наоборот, ждало разочарование. Очередь (три посадочных места, похоже, стандарт для Тулы),

разбитая стеклянная дверь в кабинку перетянута скотчем, урны заполнены, а держатель для бумаги сломан. Да и бумаги нет.

Зато есть откидной пеленальный столик, но пеленать в таких условиях ребенка вряд ли кто захочет. А ведь когда открывался этот ТЦ, в туалеты чуть ли не на экскурсию ходили – стильный черно-белый дизайн, датчики движения, автоматический смыв производили впечатление. Но, как говаривал профессор Преображенский в «Собачьем сердце», разруха не в клозетах, а в головах.

Ну вот в «Макдоналдсе», подумала я, все должно быть на высоте, ведь стандарты обслуживания одинаковы по всему миру. В любом городе в любой стране если тебе нужен вайфай и чистый туалет (ну помимо чашки кофе), - тебе в макдак. По всему миру – да, а у нас в Туле свои стандарты.

Не стесняясь посетителей, сотрудница компании просто расписалась на листке учета времени уборки и ушла по своим делам. Зато тут есть полноценный обустроенный по всем правилам и размерам туалет для инвалидов-колясочников. Правда, попасть в него, скорее всего, проблема – пандусов в здании нет.

В Тульском кремле обнаружила настоящий общественный туалет, правда, работает он только с 9 до 19. Вроде новый, сантехника хорошая, а запах… ну неистребимый запах советской общественной уборной (не люблю это слово, но оно точно отражает суть места).

На стене милая надпись-обращение к посетителям из серии «не бросайте посторонние вещи в унитаз, а бумагу мимо корзины». Хотела последовать совету, но не смогла – бумаги не было, хотя в соседнем мужском отделении дремала на стуле служительница этого заведения. Не стала нарушать ее послеобеденную воскресную дрему – пошла через площадь в ТЦ «Утюг».

Тут тоже есть туалет, вполне приличный. Только он зашифрован – на схеме ТЦ не указан совсем. Если приспичит – запоминайте, он на 2 этаже у лифта.

Наверное, это единственное заведение подобного рода, где для нашего блага ведется видеонаблюдение. Так что при посещении этого места улыбайтесь – вас снимают скрытой камерой)

В ТЦ «Тройка» могло быть все чище и аккуратнее – все-таки людского трафика практически нет. Впрочем, чего жаловаться – бумага есть, теплая вода и мыло тоже.

Самый классный общественный туалет оказался в ТЦ «Макси», куда люди в минувшее воскресенье просто толпами шли по набережной и по криволученскому мосту. Отличная навигация – даже ребенок легко найдет, где пописать. Чисто, просторно, много кабинок, сотрудница все время что-то моет и чистит. Короче, тут цивилизация.

Замечу, что я попробовала зайти с просьбой посетить туалет в парочку кафе в центре города. Мне вежливо указали, что он для клиентов, но если мне ну уж очень сильно надо, то так и быть…

Кстати, в Америке за такой ответ вполне можно угодить за решетку. Там, если приспичило, можно зайти в любой офис, кафе, ресторан и попроситься в туалет. Никто не посмеет отказать. И не потому, что это подсудное дело. Просто там считают, что с этого и начинается уважение к человеку.

Добавлю, что в Америке нет ни одного платного туалета. Они с этим покончили в 1980 году. А еще в 1970 году в США было около 50 тысяч туалетов, все они были платными и приносили годовой доход в $30 миллионов. И два брата-старшеклассника организовали движение против платных туалетов в Америке. Их девиз был прост: «Когда мужчина или женщина должны сдерживать свои естественные потребности только потому, что у них нет мелких монет – это есть нарушение прав человека». В итоге к 1980 году в США не осталось платных туалетов.

Может, туалет, его доступность и чистота - не главное в жизни. А может, с этого все и начинается.

P. S. В тульском «белом доме» с чистотой и обустройством туалетов тоже не все гладко. Большей частью, туалетная бумага есть на 7 этаже (где заседают правительство и губернатор), а ниже - чаще нет, чем есть. А еще в столовой на столах нет салфеток. Как пояснили буфетчицы, их частенько уносят в качестве туалетной бумаги.

P. P. S. А на ваш взгляд, где в Туле самые чистые и самые грязные общественные туалеты? Не стесняйтесь, называйте кафе и рестораны, университеты и клубы...