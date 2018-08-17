Завершается ремонт перекрытого участка по ул. Ложевой: фоторепортаж

Фото пресс-службы администрации Тулы.

Сегодня, 17 августа, работы по укладке дорожного полотна на четной стороне ул. Ложевой от ул. Калинина до Восточного обвода должны быть полностью завершены.

18 августа с 7.00 движение транспорта на данном участке будет возобновлено.

Дорожные работы, не требующие перекрытия движения, на данном участке будут продолжены — частичная замена бортового камня, устройство подходов к пешеходным переходам, ремонт элементов тротуара и нанесение дорожной разметки.

Затем начнутся ремонтные работы на участке ул. Ложевой, от ул. Кирова до ул. Пролетарской, — там уже выполнены ремонт люков смотровых колодцев и устройство выравнивающего покрытия.

Напоминаем, в рамках реализации программы «Безопасные и качественные дороги» заключен контракт на выполнение работ по ул. Ложевой с подрядной организацией АО «Региондорстрой». Стоимость ремонта составляет 41, 4 млн руб., общая площадь ремонтируемого дорожного покрытия — 45,1 тыс. кв. м.

В приемке объекта будут принимать участие сотрудники городской администрации, специалисты дорожной отрасли, депутаты Тульской городской Думы, представители общественного совета, активы ТОСов и жители города. Срок гарантии на выполненные работы — 5 лет.

Всего в этом году на территории муниципального образования город Тула в рамках реализации проекта «Безопасные и качественные дороги» будет отремонтировано 14 автомобильных дорог по следующим улицам: Скуратовская, Вильямса, Мосина (включая круговое движение до ул. Коминтерна и подход к Павшинскому мосту), Н. Руднева (включая ремонт покрытия межрельсового пространства), Пушкина (пос. Косая Гора), Ложевая, Марата, Агеева (ремонт покрытия межрельсового пространства по от ул. Н. Руднева до ул. Тимирязева), М. Горького (пос. Косая Гора), Демешковская (пос. Косая Гора), Чмутова, Ликбеза, Павшинский мост, Тимирязева.