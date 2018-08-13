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День города: Тульскую набережную торжественно откроют в полдень 8 сентября
Фото Алексея Пирязева.

День города: Тульскую набережную торжественно откроют в полдень 8 сентября

В этом году праздничные мероприятия на День города Тулы будут гораздо масштабнее, чем обычно. Это связано с открытием нового объекта – городской набережной.

По поручению губернатора Тульской области Алексея Дюмина был сформирован оргкомитет по подготовке к празднику, который возглавил Вячеслав Федорищев. Он доложил на оперативном совещании у главы региона, как именно будет отмечаться день рождения города-героя.

По словам Вячеслава Федорищева, оргкомитет работает уже месяц, в него вошли представители администрации города, большинства служб области и федеральных структур, потому что запланированы мероприятия, по масштабу превосходящие всё то, что проводилось в Туле раньше.

– Мы постарались сделать насыщенную программу праздника, разбив ее на три направления, — праздничные мероприятия в муниципалитетах 6 сентября, официальное открытие и праздничная концертная программа в пятницу, 7 сентября, массовые народные праздничные гулянья и открытие Тульской набережной в субботу, 8 сентября, — пояснил Федорищев.

Так как ожидается большое количество гостей из других регионов и муниципалитетов области, то к работе на площадках праздника будут привлечены волонтеры.

– 8 сентября, в День города, будет задействовано много площадок, в том числе и те, которые раньше не использовались для массовых мероприятий, — пояснил Вячеслав Федорищев. — Во-первых, городские кластеры «Октава» и «Искра» предлагают свои креативные творческие программы. Во-вторых, задействовали сквер Толстого, набережную Упы с другой стороны ТОЗа.

Открытие набережной состоится 8 сентября в 12.00 и охватит саму набережную и улицу Металлистов.

В планах театральное представление, шоу аэростатов, детский фестиваль, мастер-класс по английскому языку, поэтическая зона на набережной, ярмарка мастеров, музыкальный фестиваль. На площади Ленина состоится традиционный фест «Фанфары Тульского кремля», пиротехническое шоу, концерт Макса Барских. А в кремле пройдут большой праздник урожая и мероприятия в рамках проекта «Газон».

Глава администрации Тулы Евгений Авилов предложил провести День города – 2018 под девизом «Тула — город новых возможностей» и подробно рассказал о традиционных мероприятиях на День города.

– До 15 августа жители могут направлять в администрацию свои предложения по программе празднования Дня города, до 20 августа мы все эти предложения учтем и представим сводную афишу праздника. День города 8 сентября охватит весь исторический центр Тулы.

С 9.00 до 12.30 площадь и проспект Ленина станут спортивной площадкой, тут пройдет забег для всех желающих начиная с 2-х лет. Проработаны три дистанции на 5 км, 10 км и 21 км. Для детей забеги будут проводиться на дистанции в 360 м, а для вип-персон — на 872 м (так как мы отмечаем 872-ю годовщину Тулы).

С 10. 00 до 12.00 по пр. Ленина пройдут традиционные соревнования по велоспорту «Горный король».

С 11.00 на пл. Ленина начнут работать интерактивные площадки «Новые знания — новые возможности», выставка робототехники и игровых симуляторов, семейный турнир «Мама, папа, я — шахматная семья», соревнования по силовому экстриму, фотосессии с известными спортсменами, презентации туроператоров и многое другое.

С 12.00 начнет работать главная сцена. Запуск часов с обратным отсчетом в рамках проекта «Тула — новогодняя столица России».

С 14.00 праздник переместится на Пролетарскую набережную, где состоится городской пикник. Спортивные соревнования, фестивали аниматоров и красок, светящихся шариков, концертная программа, пикник-пати. По традиции в огромной сковороде для туляков и гостей пожарят картошку, ее будут подавать с соленьями и различными деликатесами. А потом состоится тульское чаепитие с 10-метровыми пирогами.

С 14.00 до 19.00 в сквере Толстого пройдет библиофест «Читай, Тула!», посвященный 190-летию нашего великого земляка.

На ул. Менделеевской установят деревянные теремки, где можно будет попробовать тульские пряники, белевскую пастилу, тульскую и французскую выпечку, шашлыки по различным рецептам.

– 8 сентября в местах проведения мероприятий будет ограничена торговля алкогольной продукцией за 3 часа до, в течение всего мероприятия и 3 часа после его окончания, — уточнил Евгений Авилов.

С 16.00 с площади Ленина пройдет парад 16 духовых оркестров «Фанфары Тульского кремля» по проспекту Ленина.

С 19.30 на сцене площади Ленина начнется концерт тульских исполнителей, а в 21.50 на сцену выйдет Макс Барских и состоится пиротехническое шоу.

Завершится День города фейерверками на площади Ленина, на набережной и с плотов на реке Упе.

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Автор: Татьяна Алексеева, сегодня, в 17:04 +5
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