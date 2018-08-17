Коммунальная авария в Кимовске: жителям раздают воду

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

В зону отключения попало более 1400 домов различной этажности.

Сегодня, 17 августа, в Кимовске произошла коммунальная авария. Предварительная причина — порыв водовода диаметром 100 мм.

Как сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Тульской области, в зону отключения попало более 1400 домов различной этажности.

Подвоз питьевой воды будет осуществляется по следующим адресам:

ул. Октябрьская, 42;

ул. Коммунистическая, 13;

ул. Мичурина, 4.

График подвоза технической воды:

ул. Толстого д.№ 14, ул. Коммунистическая д.№ 13 (с 17:45 по 18:15);

ул. Крылова д.№ 11, ул. Ленина д.№ 44 (с 18:30 по 19:00);

ул. Павлова д.№ 29, ул. Бессолова д.№ 25 (с 19:15 по 19:45).

На месте ведутся аварийно-восстановительные работы. Ситуация находится на контроле Главного управления МЧС России по Тульской области.