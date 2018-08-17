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День оружейника в Туле отметят праздничным салютом
Фото из архива MySlo

День оружейника в Туле отметят праздничным салютом

В правительстве региона состоялось заседание профильного оргкомитета.

Председатель правительства Тульской области Юрий Андрианов провёл заседание оргкомитета по подготовке к празднованию в регионе Дня оружейника. Проект программы представил министр промышленности и топливно-энергетического комплекса – директор департамента промышленной политики Дмитрий Ломовцев.

По его словам, основные мероприятия, приуроченные ко Дню оружейника, состоятся 19 сентября в Туле. В здании Тульского государственного музея оружия будет презентована книга «Премия С. И. Мосина: из века в век». На аллее славы знаменитых оружейников планируется торжественно открыть бюст выдающегося тульского конструктора Федора Токарева – автора знаменитого пистолета ТТ.

На торжественном собрании состоится награждение оружейников, вручение премии Тульской области в сфере науки и техники им. Б. С. Стечкина и премии им. С. И. Мосина. На протяжении всего дня в Тульском музее оружия будут проводиться специальные экскурсии, а завершатся торжества праздничным салютом на набережной Упы.

 

 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 20:42 0
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