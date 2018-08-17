В Туле автомобилистка сбила собаку и оставила умирать

Фото Алексея Пирязева

Об этом туляки сообщили в редакцию Myslo. Мы не смогли остаться в стороне и решили помочь несчастному псу.

Весть о том, что на Косой Горе в Туле уже больше суток неподвижно лежит сбитая собака пришла к нам 16 августа. Очевидцы рассказали: накануне животное сбила автоледи, но вместо того, чтобы помочь, она оставила собаку умирать.

Обездвиженное из-за травм животное осталось лежать рядом с дорогой под палящим солнцем без возможности добраться до еды и воды. Собака всю ночь скулила от страха, боли, жажды и голода, и никто из близлежащих домов не отвез ее к врачу. Животное выжило, несмотря на человеческое равнодушие.

Журналисты Myslo не смогли пройти мимо. Мы решили помочь собаке, но, как оказалось, это непросто. Далеко не все тульские ветклиники готовы с радостью принять бездомное животное с серьезными повреждениями. Мы обзвонили многие из них и услышали самые разные отговорки: «Куда вы потом ее денете?», «Нет рентгена, нет стационара, нет врача, все в отпуске». Вот усыпить – да, это всегда пожалуйста. Спасибо тульской ветеринарной клинике «Ветера», там врачи согласились принять нас и даже сделать скидку, войдя в положение.

Когда мы приехали, пес мучился от боли больше суток и настолько отчаялся, что, увидев нас не огрызнулся, а из последних сил завилял хвостом.

Местные жители к тому времени загородили его зонтиком от солнца, поставили воду и еду. Но пес ко всему этому был равнодушен и, кажется, совсем потерял надежду.

Транспортировать собаку нам помогала волонтер Маруся Тимохина, и за это ей огромная благодарность. Мы опасались,что пес от боли будет нас кусать, поэтому ему пришлось перевязать мордочку.

Но эта предосторожность оказалась лишней – милый и ушастый добряк даже не думал на нас нападать, только смотрел на нас глазами, полными надежды.

В клинике его долго обследовали. Собака оказалась девочкой в возрасте меньше года.

Рентген показал, что в аварии не пострадал позвоночник, таз и грудная клетки. Но у собаки переломаны три лапы. На передних двух –серьезный диафизарный перелом, нужна операция. Сделать ее согласилась ветеринарный-врач хирург клиники «Ветера» в Новомосковске Ольга Артюхова.

Ночь собака провела в стационаре. У нее хороший аппетит и очень добрый настрой, это отметили даже врачи.

17 августа мы привезли собаку в новомосковскую клинику. Завтра, 18 августа, ей предстоит операция, а затем еще несколько дней реабилитации в стационаре. Врачи установят в лапах спицы или пластины, в зависимости от того, что покажет очередное исследование. После этого пациент пойдет на поправку, врачи дают хорошие прогнозы: животное сможет ходить.

Поскольку собака еще молодая, конечный результат во многом зависит от того, как в дальнейшем будут расти кости. Возможно она будет хромать, но это не доставит ей больших неудобств.

Примерная стоимость лечения со скидкой: 25-30 тысяч рублей. Нам нужна ваша помощь!

Сейчас за рентгеновское исследование, обезболивающие препараты, работу врачей и стационар мы уже заплатили 4 000 рублей. 1570 рублей из них нам уже перечислили неравнодушные люди после поста на личной странице корреспондента в соцсетях. Но впереди еще много работы.

Мы никогда не занимались волонтерской деятельностью, поэтому у нас нет специальных счетов. Если вы хотите помочь собаке, помощь на ее лечение можно перечислить на карту Сбербанка, которая привязана к мобильному телефону 8(920)782-14-28 (получатель Оксана Игоревна К.). Все отчеты мы потом разместим в группе ВК или в блогах Myslo.

И самое главное: этой бесконечно доброй собаке после реабилитации будет нужна любящая семья!

Она уже знает, что такое человеческая жестокость и равнодушие, но еще верит людям и смотрит на них глазами, полными надежды.

Если вы хотите подарить дом этой чудесной собаке, напишите автору материала в личные сообщения, свяжитесь ВКонтакте или позвоните в редакцию по тел. 57-07-07, доб. 234 (в будние дни).

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