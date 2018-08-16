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В Тульской области построили автомобильный завод
Фото пресс-службы компании Haval.

В Тульской области построили автомобильный завод

Ввод предприятия в эксплуатацию запланирован на начало 2019 года.

В Тульской области в индустриальном парке «Узловая» завершилось строительство автомобильного завода Haval. Об этом сообщает пресс-служба компании. Готовый производственный комплекс включает цеха штамповки, сварки, окраски, сборки, а также цех производства компонентов.

Осенью и в декабре 2018 года будут проводиться пусконаладочные работы, ввод предприятия в эксплуатацию запланирован в начале 2019 года.

На первом этапе завод будет производить 80 000 автомобилей в год при локализации в 30%.

На втором этапе планируется выйти на максимальную мощность предприятия – 150 000 автомобилей в год и увеличить уровень локализации – более 50%. 

Сейчас на площадке полным ходом идут работы по благоустройству территории и строительству дорог. Одновременно продолжается ввоз и монтаж оборудования, который планомерно осуществляется с ноября 2017 года.

Полностью закрытая линия цеха штамповки оборудована промышленными роботами и пресс-машиной Fagor, а сварочных цех – 80 роботами ABB, устройством автоматического переключения автомобилей NBG и лазерным ограждением для безопасности производства.

Цех окраски также полностью автоматизирован – высокое качество окраски обеспечат 38 роботов.

В цехе сборки предусмотрена гибкая линия для сборки автомобилей с несущей и рамной конструкцией, контрольные стенды Durr и испытательная трасса готовых автомобилей. Цех производства компонентов включает литьевой цех элементов для интерьера и экстерьера, зону сварки выхлопной системы и линию сборки автомобильных сидений.

На производстве предусмотрена современная централизованная автоматизированная система управления логистическими процессами.

Кроме того, завод спроектирован с учетом современных инженерных решений в области охраны окружающей среды и энергосбережения. Цеха расположены под одной крышей, что позволяет сократить потребление тепловой энергии.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 13:49 +10
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