Молодежка «Арсенала» провела матч с командой заключенных

Фото пресс-службы «Арсенала».

15 августа молодежная команда «Арсенала» провела товарищеский матч с футбольной командой заключенных исправительной колонии-поселения №8 в Киреевском районе.

Пресс-служба оружейников отметила, что на почту клуба пришло письмо с такой просьбой. «Арсенал» с радостью откликнулся на это предложение.

Егор Прилепский – У нас не было задачи выиграть, была задача просто поиграть просто ради удовольствия. Видно, что тяжело в таких "местах не столь отдалённых"... Наверное, надо задуматься каждому человеку, стоит сюда попадать или нет, — сказал нападающий молодежной команды «Арсенала» Егор Прилепский.

После товарищеского матча футболисты исправительного учреждения получили памятные подарки и сувениры, а также мяч с автографами «Арсенала».

Среди футболистов команды исправительной колонии был замечен Валерий Моторин, осужденный в феврале 2017 года за организацию занятия проституцией. В октябре прошлого года он досрочно вышел на свободу. Однако в начале 2018 года Моторин вновь попал в колонию: вышестоящий суд посчитал, что досрочное освобождение Моторина преждевременно.