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Молодежка «Арсенала» провела матч с командой заключенных
Фото пресс-службы «Арсенала».

Молодежка «Арсенала» провела матч с командой заключенных

Встреча состоялась в Киреевской колонии.

15 августа молодежная команда «Арсенала» провела товарищеский матч с футбольной командой заключенных исправительной колонии-поселения №8 в Киреевском районе.

Пресс-служба оружейников отметила, что на почту клуба пришло письмо с такой просьбой. «Арсенал» с радостью откликнулся на это предложение.

Егор Прилепский

– У нас не было задачи выиграть, была задача просто поиграть просто ради удовольствия. Видно, что тяжело в таких "местах не столь отдалённых"... Наверное, надо задуматься каждому человеку, стоит сюда попадать или нет, — сказал нападающий молодежной команды «Арсенала» Егор Прилепский.

После товарищеского матча футболисты исправительного учреждения получили памятные подарки и сувениры, а также мяч с автографами «Арсенала».

 

Среди футболистов команды исправительной колонии был замечен Валерий Моторин, осужденный в феврале 2017 года за организацию занятия проституцией. В октябре прошлого года он досрочно вышел на свободу. Однако в начале 2018 года Моторин вновь попал в колонию: вышестоящий суд посчитал, что досрочное освобождение Моторина преждевременно.

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Молодежка "Арсенала" сыграла с командой заключенных, Фото: 1
Молодежка "Арсенала" сыграла с командой заключенных, Фото: 2
Молодежка "Арсенала" сыграла с командой заключенных, Фото: 3
Молодежка "Арсенала" сыграла с командой заключенных, Фото: 4
Молодежка "Арсенала" сыграла с командой заключенных, Фото: 5
Молодежка "Арсенала" сыграла с командой заключенных, Фото: 6
Молодежка "Арсенала" сыграла с командой заключенных, Фото: 7
Молодежка "Арсенала" сыграла с командой заключенных, Фото: 8
Молодежка "Арсенала" сыграла с командой заключенных, Фото: 9
Молодежка "Арсенала" сыграла с командой заключенных, Фото: 10
Молодежка "Арсенала" сыграла с командой заключенных, Фото: 11
Молодежка "Арсенала" сыграла с командой заключенных, Фото: 12
Молодежка "Арсенала" сыграла с командой заключенных, Фото: 13
Молодежка "Арсенала" сыграла с командой заключенных, Фото: 14
Молодежка "Арсенала" сыграла с командой заключенных, Фото: 15
Молодежка "Арсенала" сыграла с командой заключенных, Фото: 16
Молодежка "Арсенала" сыграла с командой заключенных, Фото: 17
Молодежка "Арсенала" сыграла с командой заключенных, Фото: 18
Молодежка "Арсенала" сыграла с командой заключенных, Фото: 19
Молодежка "Арсенала" сыграла с командой заключенных, Фото: 20
Молодежка "Арсенала" сыграла с командой заключенных, Фото: 21
Молодежка "Арсенала" сыграла с командой заключенных, Фото: 22
Молодежка "Арсенала" сыграла с командой заключенных, Фото: 23
Молодежка "Арсенала" сыграла с командой заключенных, Фото: 24
Молодежка "Арсенала" сыграла с командой заключенных, Фото: 25
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