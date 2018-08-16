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В центре Тулы из-за марафона ограничат движение и стоянку транспорта

В центре Тулы из-за марафона ограничат движение и стоянку транспорта

Массовые забеги пройдут в воскресенье, 19 августа. Ограничения начнут действовать в полночь.

В воскресенье в оружейной столице пройдёт «Тульский марафон». По данным управления по транспорту и дорожному хозяйству администрации города, для обеспечения безопасности во время мероприятия будут введены ограничения для транспорта.

С 00.00 до 16.00 будет запрещена остановка и стоянка всех видов транспортных средств по ул. Первомайской на участке от пр. Ленина до ул. Дмитрия Ульянова, по ул. Дмитрия Ульянова на участке от ул. Первомайской до Площади им. 50-й армии.

С 8.00 до 16.00 19 августа ограничено движение всех видов транспортных средств по ул. Первомайской на участке от пр. Ленина до ул. Дмитрия Ульянова, по ул. Дмитрия Ульянова на участке от ул. Первомайской до Площади им. 50-й армии.

 Городские маршрутки, автобусы и троллейбусы на время действия ограничений будут курсировать по скорректированным маршрутам.

 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 20:14 −2
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