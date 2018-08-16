На Медвенско-Осетровском водозаборе в Туле устраняют последствия аварии

Фото: пресс-служба администрации Тулы

В настоящее время проводятся земляные работы, задействованы две аварийные бригады.

Напомним, сегодня, 16 августа, в 16.30 произошла авария на водоводе диаметром 1000 мм Медвенско-Осетровского водозабора в районе деревни Анишино Пролетарского округа.

Из-за этого до 9.00 17 августа в Пролетарском округе будет понижено давление воды. В медицинские учреждения города организован подвоз воды.

Сотрудники «Тулагорводоканала» устраняют последствия аварии. В работах задействованы две аварийные бригады и семь единиц техники.