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На Медвенско-Осетровском водозаборе в Туле устраняют последствия аварии
Фото: пресс-служба администрации Тулы

На Медвенско-Осетровском водозаборе в Туле устраняют последствия аварии

В настоящее время проводятся земляные работы, задействованы две аварийные бригады.

Напомним, сегодня, 16 августа, в 16.30 произошла авария на водоводе диаметром 1000 мм Медвенско-Осетровского водозабора в районе деревни Анишино Пролетарского округа.

Из-за этого до 9.00 17 августа в Пролетарском округе будет понижено давление воды. В медицинские учреждения города организован подвоз воды. 

Сотрудники «Тулагорводоканала» устраняют последствия аварии. В работах задействованы две аварийные бригады и семь единиц техники.

 

 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 20:11 +2
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