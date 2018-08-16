В тульской колонии зек добавил себе срок, «заказав» сигареты с героином

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Теперь ему предстоит провести в колонии строгого режима два года и восемь месяцев.

Приговором Центрального районного суда Тулы заключенный, отбывающий наказание в ФКУ ЛИУ № 3 УФСИН России по Тульской области, признан виновным в покушении на приобретение наркотиков в значительном размере.

Как сообщает пресс-служба региональной прокуратуры, мужчина по мобильному телефону связался с неустановленным лицом и попросил отправить на его имя посылку с сигаретами, в которых будет находиться героин.

28 марта, в комнате для досмотра передач ФКУ ЛИУ № 3 УФСИН России по Тульской области, в ходе досмотра посылки в 13 сигаретах обнаружено и изъято порошкообразное вещество. Экспертизой установлено, что в этой смеси содержался героин.

Приговором суда по совокупности приговоров заключенному назначено наказание в виде двух лет и восьми месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.