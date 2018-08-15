И. о. тульского областного прокурора: о зарплате в конверте, месте в детском саду и пешеходных дорожках

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В редакции Myslo на минувшей неделе, 7 августа, состоялась прямая линия с и. о. прокурора Тульской области Сергеем Савенковым. Без ведомственной проверки дать ответы на обращения не всегда возможно, поэтому сразу после окончания прямой линии все жалобы были переданы в работу. В течение недели абсолютно все, кто дозвонился, получили ответы, а многие вопросы удалось полностью решить.



Вопрос Романа Руденко, Ефремов:

— В Ефремове по улице Короткова в 2000-х годах возвели три коттеджа, владельцы которых установили в 2016 году ограждение. Теперь пешеходы вынуждены идти в школу или магазин по проезжей части, притом что поток автотранспорта здесь очень большой. Не раз обращались в администрацию по этому поводу, но эффекта никакого. Ситуация осложняется тем, что в этих домах живут муниципальные чиновники и депутат. Я обратился 3 августа к прокурору Ефремова и хочу, чтобы и прокуратура области взяла этот вопрос на контроль.

Сергей Савенков:

— Ефремовская межрайонная прокуратура 8 августа провела проверку и подтвердила отсутствие тротуара от дома № 5 по ул. Короткова до пересечения с ул. Комсомольской и наличие металлического ограждения у дома № 3-а. Это влечет снижение безопасности дорожного движения, увеличение тяжести последствий в случае ДТП. Непринятие мер администрацией Ефремова по обустройству тротуаров создает потенциальную опасность и влечет незащищенность детей от ДТП. В связи с этим межрайонный прокурор внес представление главе администрации города с требованием незамедлительно устранить нарушения. Исполнение требований межрайонная прокуратура взяла на контроль.



Вопрос Сергея Редькина, Болохово:



— В Болохово я работаю в компании, расположенной на ул. Новотульской, 5-а. Нам платили официально восемь тысяч рублей, а остальное отдавали на руки. Но теперь перестали платить «черную» и дают только «белую» зарплату. Головной офис компании в Москве. Мы писали столичному руководству, но там лишь посоветовали обратиться в трудовую инспекцию. Что делать?

Сергей Савенков:

— В этом случае необходимо обращаться по месту нахождения головного офиса организации в трудовую инспекцию, то есть в Москву. Мы же передадим ваше обращение по подведомственности в столичную прокуратуру, чтобы они провели проверку.



Вопрос Людмилы Карчевой, Тула:



— Руководство УК «Жилцентр» не исполняет заявки жителей. Проблема небольшая: 10 июля подала заявку на замену стояка холодной воды. Гендиректор УК заверил, что проблема будет решена в 10-дневный срок. Но ничего не изменилось. Прошу проверить УК на предмет исполнения заявок граждан, заставить устранить нарушения и привлечь виновных к ответственности.

Сергей Савенков:

— По факту обращения прокуратура провела проверку, директору внесено представление об устранении и недопущении нарушений. В понедельник, 13 августа, заявка жительницы исполнена.

Вопрос Юлии Шаховой, Богородицк:



— 20 июля я обратилась в районную прокуратуру, поскольку моего ребенка не берут в детский сад. Я понимаю, что срок рассмотрения — до 20 августа, но можно ли как-то побыстрее рассмотреть обращение? Мне не с кем оставлять ребенка, если не будет места в детсаду.

Сергей Савенков:

— 8 августа районная прокуратура провела проверку и объявила предостережение о недопустимости нарушения законодательства об образовании председателю комитета по образованию администрации района. В тот же день комитет выдал женщине направление на зачисление ребенка в младшую группу дет­ского сада.

Вопрос Галины Толстовой, Тула:

— Провайдеры без согласования с жителями дома № 3-а по Гарнизонному проезду установили оборудование и повредили наше имущество. Кроме этого они подключились к нашим сетям и не платят за электричество, отказываются с домом заключать договор на аренду. Вторая проблема: весной «Тулатеплосеть» проводила работы в нашем дворе у детской площадки и не закопала яму.

Сергей Савенков:

– Прокуратура установила, что во дворе есть огороженная траншея. Теруправление по Зареченскому округу выдавало АО «Тулатеплосеть» ордер на разрытие со сроком окончания работ и благоустройством территории — не позднее 1 сентября. Но ремонт фактически завершен, поэтому прокуратура района в адрес руководителя АО «Тулатеплосеть» направила предостережение о недопустимости нарушения закона и потребовала закопать траншею, а территорию привести в порядок. 9 августа к 16.00 работы выполнены.

Что касается оборудования провайдеров, то проверка по этому вопросу проводится.

Вопрос Галины Киперчук, Тула:



— Мы живем в санитарной зоне кладбища у храма Дмитрия Солунского. Согласно генпланам 1971 и 2007 г.г., наши дома подлежали сносу в связи со строительством дороги на ул. Индустриальной, нас же должны были переселить в благоустроенное жилье. Дорогу проложили в 2,5 метрах от наших домов. Нет ни тротуаров, ни пешеходных переходов. Нам не разрешают из-за санитарных зон перестраивать дома, нельзя подводить газ, воду, топим дровами и через автомобильные дороги ходим за водой. Что нам делать?

Сергей Савенков:

— Обращение взято в работу. Сейчас по нему проводится проверка.

Сергей Николаевич Савенков

Родился в 1971 году в Москве.

Награжден знаком отличия «За верность закону» II степени. Классный чин – государственный советник юстиции 3 класса.

Свободное время предпочитает проводить активно. Играет в хоккей.

