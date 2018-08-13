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Ко Дню города все тульские улицы приведут в порядок
Фото из архива Myslo.

Ко Дню города все тульские улицы приведут в порядок

За прошедшую неделю с городских улиц вывезено более 3 000 куб. м мусора.

В Туле продолжается масштабная уборка ко Дню города. Работы стартовали 1 августа и должны завершиться к 1 сентября. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

На минувшей неделе в городе на 20 объектах выполнялись работы по зачистке, грунтовке и окраске ограждений безопасности, на 21 — по покраске лавочек и урн, на 10 — по мойке и окраске мостов и путепроводов.

С 13 августа стартовала работа по окраске бортового камня. Также окрасят опоры линий электропередачи МКП «Тулагорсвет» и МКП «Тулгорэлектротранс».

Глава городской администрации Евгений Авилов поручил привести в надлежащее состояние территории хозсубъектов, фасадов, подходов и подъездов и т. д., а также отметил, что перед Днем города состоится итоговый объезд по контролю выполненных работ.

В рамках содержания городских территорий на уборку городских улиц было направлено 82 единицы техники и 127 человек.

С 6 по 12 августа сотрудники коммунальных служб чистили проезжие части дорог ВПМ и Скандией.

Выполнены работы по мойке и очистке от смета пешеходных тротуаров, парковочных карманов, уборке летучего мусора. Выполнены работы по окосу сорной растительности на 35 объектах, по очистке разворотных колец на 23 объектах, вывезено более 3 000 куб. м. стихийных свалок.

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