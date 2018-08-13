На трассе «Крым» водитель устроил серьезное ДТП: пострадали четверо

Фото УГИБДД по Тульской области.

10 августа в 17.50 на 235-м километре автодороги «Крым» (Щёкинский район) 33-летний водитель автомобиля «Ниссан Альмера», по предварительной информации, протаранил попутную «Тойоту Королла». От удара обе машины вылетели в кювет, где «Тойота» врезалась в дерево. Об этом рассказали в УГИБДД по Тульской области.

В аварии пострадали четыре человека: 43-летняя женщина — водитель «Тойоты», ее 9-летняя и 11-летние пассажирки, а также восьмилетний пассажир «Ниссана». В момент ДТП все были пристегнуты ремнями безопасности.

Пострадавших с различными травмами доставили в больницу.