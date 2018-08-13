Жители Косой Горы: «Мы утопаем в мусоре!»

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Туляки бьют тревогу: управляющая компания не вывозит мусор больше четырех дней.

В редакцию Myslo за помощью обратилась жительница Косой Горы Анна К. Девушка рассказала, что уже больше четырех дней их управляющая компания «Тулжилхоз» не вывозит мусор.

- Косая Гора тонет в мусоре. Все контейнерные площадки переполнены, вонь страшная! Написали и позвонили уже везде, пока тишина, — говорит Анна.

По словам девушки, мусор не вывозят с ул. М. Горького, 15-а, М. Горького, 22, Генерала Горшкова, 2.

Отметим, что несколько дней назад в редакцию обращались жители ул. Трудовой, 2. У них сложилась аналогичная ситуация с той же управляющей компанией.

В пресс-службе городской администрации прокомментировали ситуацию:

- Управлением по административно-техническому надзору выдано требование ООО «Тулажилхоз» об устранении нарушений в срок до 14 августа.