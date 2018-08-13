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Алексей Дюмин поручил властям Советска контролировать сроки строительства котельной

Алексей Дюмин поручил властям Советска контролировать сроки строительства котельной

Работы должны завершиться к 25 декабря 2018 года.

Вопрос строительства котельной в Советске обсудили сегодня участники оперативного совещания губернатора Тульской области Алексея Дюмина.

Глава региона отметил, что не до всех жителей Советска доведена информация о причинах роста тарифа и получения компенсации. Подробнее об этом читайте здесь.

По словам главы администрации Советска Николая Воищева, в июле-августе с жителями проводились встречи, на каждой из которых люди высказывали недовольство ростом тарифа на отопление: сейчас он составляет 3216 рублей за гигакалорию. После строительства новой котельной тариф на тепло для жителей будет 1987 рублей.

– Это будет самый низкий тариф в Щекинском районе. Но отопительный сезон все-таки будет начат на старой котельной, – отметил Николай Воищев.

На данный момент к зданию будущей котельной уже подведены сети и подготовлен фундамент. Завезены котлы. Работы должны быть закончены к 25 декабря 2018года.

– На основании заявлений жителям начисляется компенсация. Деньги на них уже перечислены соцзащите района. Заявления по прежнему принимают от жителей в ДК Советска с 10.00 до 20.00. В сентябре заявления будут принимать в администрации города, – добавил Николай Воищев.

Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 15:57 +2
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